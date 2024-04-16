Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Dokter Beberkan Cara Hindari Sakit Maag Tanpa Perlu Obat

Devi Pattricia , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |21:00 WIB
Dokter Beberkan Cara Hindari Sakit Maag Tanpa Perlu Obat
Cara mengatasi penyakit maag tanpa obat. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

PENYAKIT maag merupakan sebuah kondisi yang ditandai dengan rasa nyeri serta tidak nyaman pada bagian lambung. Biasanya maag bisa terjadi jika penderitanya telat untuk makan ataupun mengkonsumsi minuman tinggi kafein.

Bukan cuma itu, infeksi bakteri dan juga rasa stress atau cemas berlebih juga bisa lho memicu maag menjadi cepat kambuh. Ketika maag kambuh, tentunya tubuh menjadi kesakitan dan tidak bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Namun akan lebih bahaya jika maag Anda kambuh ketika sedang mengendarai kendaraan ataupun sedang berada di jalan.

Oleh karenanya, terdapat langkah-langkah tertentu untuk menghindari sakit maag tanpa perlu mengkonsumsi obat. Selain tidak telat makan, stres, dan konsumsi minuman kafein, Anda juga bisa menghindari kambuh maag dengan mengunyah. Ya, mengunyah makanan sebaiknya tidak asal-asalan dan tidak dalam waktu yang sangat cepat. Hal ini yang membuat kinerja lambung dan organ lainnya semakin berat.

Dokter sekaligus content creator kesehatan, dr. Kevin Mak menjelaskan bahwa mengunyah dalam waktu yang lebih lama bisa membantu enzim pencernaan dari mulut dan air liur akan lebih efektif menghancurkan makanan. Hal tersebut bisa menghindari terjadinya peningkatan asam lambung yang ekstrim pada tubuh.

Cara mengatasi penyakit maag

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement