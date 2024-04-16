Dokter Beberkan Cara Hindari Sakit Maag Tanpa Perlu Obat

PENYAKIT maag merupakan sebuah kondisi yang ditandai dengan rasa nyeri serta tidak nyaman pada bagian lambung. Biasanya maag bisa terjadi jika penderitanya telat untuk makan ataupun mengkonsumsi minuman tinggi kafein.

Bukan cuma itu, infeksi bakteri dan juga rasa stress atau cemas berlebih juga bisa lho memicu maag menjadi cepat kambuh. Ketika maag kambuh, tentunya tubuh menjadi kesakitan dan tidak bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Namun akan lebih bahaya jika maag Anda kambuh ketika sedang mengendarai kendaraan ataupun sedang berada di jalan.

Oleh karenanya, terdapat langkah-langkah tertentu untuk menghindari sakit maag tanpa perlu mengkonsumsi obat. Selain tidak telat makan, stres, dan konsumsi minuman kafein, Anda juga bisa menghindari kambuh maag dengan mengunyah. Ya, mengunyah makanan sebaiknya tidak asal-asalan dan tidak dalam waktu yang sangat cepat. Hal ini yang membuat kinerja lambung dan organ lainnya semakin berat.

Dokter sekaligus content creator kesehatan, dr. Kevin Mak menjelaskan bahwa mengunyah dalam waktu yang lebih lama bisa membantu enzim pencernaan dari mulut dan air liur akan lebih efektif menghancurkan makanan. Hal tersebut bisa menghindari terjadinya peningkatan asam lambung yang ekstrim pada tubuh.