Kasus DBD Terus Meningkat, Kemenkes Sebut Tembus 62 Ribu di Awal April 2024

KASUS Demam Berdarah Dengue atau DBD menjadi sorotan karena terus mengalami peningkatan dari minggu ke minggu. Bahkan penyakit ini tak hanya dialami oleh anak-anak, melainkan juga pada orang dewasa.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah mengeluarkan data terbaru terkait dengan total kasus DBD di Indonesia yang kembali mengalami peningkatan. Melansir dari data resmi dari Kemenkes, Selasa (16/4/2024), tercatat pada minggu ke-15 atau Awal April 2024, ada sebanyak 62.001 kasus DBD yang dilaporkan dari 454 Kabupaten/Kota di 34 Provinsi di Indonesia.

Sementara itu, untuk angka kematian akibat DBD pada minggu ke-15 atau Awal April 2024 dilaporkan sudah mencapai 475 kematian dari 151 Kabupaten/Kota di 28 Provinsi di Indonesia. Angka tersebut mengalami peningkatan sebanyak 1.705 kasus, jika dibandingkan dengan minggu ke-14 tahun 2024 yang totalnya sebanyak 60.296 kasus DBD.