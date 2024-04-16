Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Erika Carlina Idap Penyakit Autoimun, Ini Gejala yang Dialami

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |20:00 WIB
Erika Carlina Idap Penyakit Autoimun, Ini Gejala yang Dialami
Erika Carlina idap penyakit autoimun. (Foto: Instagram @eri.carl)
ERIKA Carlina terang-terangan memberitahu kepada publik bahwa dirinya mengidap autoimun. Penyakit tersebut sudah dia derita sejak tiga tahun lalu.

Lewat unggahan Instastory di @eri.carl, selebriti itu bercerita kalau dirinya belakangan ini mulai merasakan lagi gejala-gejala autoimun yang sekian lama tak muncul di tubuhnya. Pencetus kemunculan gejala autoimun yang dialami, kata Erika, bisa dari berbagai faktor termasuk stres atau banyak pikiran.

Lantas apa saja gejala penyakit autoimun yang dialami Erika Carlina?

"Otak bisa kesemutan dan kepala bisa botak. Ini gejala yang menyerang tubuhku. Gejalanya beda-beda, tergantung jenis autoimunnya," kata Erika, dikutip MNC Portal, Selasa (16/4/2024).

Di tayangan Youtube Erika Carlina pun selebriti itu bercerita kalau penyakit autoimun yang dideritanya menyerang rambut. Pengobatan berupa penyuntikkan langsung ke area kepala pernah dijalani Erika.

