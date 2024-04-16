Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Bukan Bunuh Diri, Agensi Buka Suara Terkait Hasil Autopsi Meninggalnya Park Bo Ram

Devi Pattricia , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |14:00 WIB
Bukan Bunuh Diri, Agensi Buka Suara Terkait Hasil Autopsi Meninggalnya Park Bo Ram
Agensi beberkan hasil autopsi Park Bo Ram. (Foto: Instagram Park Bo Ram)
A
A
A

PENYANYI asal Korea Selatan, Park Bo Ram dikabarkan meninggal dunia secara mendadak di usianya yang ke-30 tahun. Kabar tersebut tentunya menggemparkan dunia, khususnya para fans yang tampak tak percaya dengan kabar duka dari sang idola. Publik pun berspekulasi bahwa penyebab kematian Park Bo Ram adalah bunuh diri.

Sebab, pelantun lagu ‘Like A Dream’ itu meninggal secara tiba-tiba usai pesta minuman bersama dengan rekannya. Menanggapi ramainya spekulasi publik hal tersebut, pihak agensi pun akhirnya buka suara.

Melansir Korean Times, Selasa (16/4/2024), agensi Park Bo Ram, Xanadu Entertainment mengungkap bahwa sang artis telah selesai diautopsi dan hasilnya menunjukkan tak ada tanda-tanda pembunuhan atau bunuh diri.

Meski begitu, pihak Xanadu Entertainment tidak bisa bicara banyak tentang seluruh hasil autopsi Park Bo Ram. Sebab detail hasil autopsi dan kematiannya akan disampaikan secara langsung oleh pihak keluarganya di waktu yang tepat.

"Otopsi dilakukan pagi ini untuk mengetahui penyebab kematian Park Bo-ram. Dipastikan tidak ada tanda-tanda pembunuhan atau bunuh diri. Hasil otopsi secara detail akan disampaikan kepada keluarganya pada waktunya," kata pihak agensi dalam keterangan resminya.

