HOME WOMEN TRAVEL

Viral WNI Rusak Pohon Sakura Bikin Malu di Jepang, Kemenparekraf: Harus Punya Kesadaran Kolektif

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |20:57 WIB
Viral WNI Rusak Pohon Sakura Bikin Malu di Jepang, Kemenparekraf: Harus Punya Kesadaran Kolektif
Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf, Nia Niscaya (Foto: Instagram/@nianiscaya)
A
A
A

MEDIA sosial belum lama ini dihebohkan oleh video diduga turis Indonesia merusak pohon Sakura di Jepang. Momen itu viral dan bikin geram netizen Tanah Air.

Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama, Nia Niscaya turut menyayangkan peristiwa tersebut. Ia meminta agar para pelaku wisata memiliki kesadaran di mana pun mereka berlibur.

“Kembali ya kita harus belajar. Kesadaran kolektif,” jelas Nia dalam Weekly Brief With Sandiaga Uno secara virtual, Selasa (16/4/2024).

Dirinya juga meminta agar masyarakat bisa semakin melek dengan pariwisata dan memiliki kesadaran yang tinggi.

Bunga Sakura di Jepang

(Foto: Pexels)

Menurut Nia, kualitas dari pariwisata itu bisa tergambarkan dari perilaku para wisatawan.

Karenanya, ia mengimbau wisatawan Indonesia bisa memiliki kesadaran itu agar bisa mewakilinya lewat perilaku baik mereka.

“Hati-hati bapak dan ibu sekalian. Pariwisata itu punya semua orang Indonesia, pariwisata itu bisnis persepsi dan itu mungkin terwakili dari kelakuan kita,” kata Nia.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
