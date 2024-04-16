Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Libur Lebaran 2024, Kemenparekraf Prediksi Perputaran Ekonomi Tembus Rp369,8 Triliun

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |18:07 WIB
Libur Lebaran 2024, Kemenparekraf Prediksi Perputaran Ekonomi Tembus Rp369,8 Triliun
Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf, Nia Niscaya (Foto: Instagram/@nianiscaya)
LIBUR lebaran tahun 2024 berdampak signifikan bagi perekonomian Indonesia. Masyarakat berbondong-bondong pergi mudik hingga menikmati sejumlah destinasi wisata di Tanah Air.

Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama, Nia Niscaya mengungkap mudik dan libur lebaran tahun ini berdampak pada tingginya prediksi perputaran ekonomi Indonesia.

Nia mengatakan angka prediksi perputaran ekonomi dari libur lebaran ini mencapai angka yang cukup fantastis yakni Rp369,8 triliun.

“Perhitungan ini berdasarkan masyarakat, berdasarkan data perhitungan Kementerian Perhubungan 2024, serta persentase masyarakat berwisata yang kira-kira hampir 90 persen melakukan kegiatan wisata,” jelas Nia dalam acara Weekly Brief with Sandiaga Uno secara virtual, Selasa (16/4/2024).

Ia menjelaskan peningkatan ini juga dipengaruhi dari kebijakan cuti bersama yang lebih panjang. Hal ini membuat banyak masyarakat pergi plesiran ke destinasi wisata Tanah Air selama libur lebaran.

Data rata-rata pengeluaran wisatawan saat berlibur lanjut Nia, yakni sekitar Rp905 ribu per hari hingga Rp7,6 juta untuk 7 hari. “Itu dibagi dari akomodasi, transportasi, makan minum dan oleh-oleh,” ungkap Nia.

