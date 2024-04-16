Viral Pungli di Masjid Al-Jabbar Bandung, Begini Respons Kemenparekraf

AKSI pungutan liar alias pungli di Masjid Al-Jabbar, Bandung, Jawa Barat viral di jagat maya. Pemilik akun X @petanirumah curhat lantaran dipatok harus membayar tarif parkir berkali-kali di rumah ibadah tersebut.

Menanggapi kejadian viral ini, Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Krisis Kemenparekraf, Fadjar Hutomo buka suara.

Menurutnya, fenomena pungli yang meresahkan wisatawan ini memang kerap terjadi tak cuma di Jawa Barat, tapi juga di kota-kota destinasi wisata lainnya.

“Apa yang dialami Masjid Al-Jabbar ini saya kira tipikal yang hampir dialami juga di Yogyakarta, dan tempat destinasi lain. Juga terkait dengan parkiran dan tiketing liar,” ungkap Fadjar dalam acara Weekly Brief with Sandiaga Uno secara virtual, Selasa (16/4/2024).

Ia menjelaskan, Kemenprakraf mulai menetapkan program Manajemen Krisis Kepariwisataan (MKK) yang diharapkan bisa jadi solusi permasalahan pungutan liar ini.

Program ini tengah didorong agar bisa diterapkan di destinasi wisata daerah guna mengatasi pungutan ilegal yang memberatkan para wisatawan.

“Kita tengah mendorong MKK ini di daerah. MKK ini adalah forum untuk memangku seluruh kepentingan terkait,” jelas Fadjar.

“Tentunya ada PR-nya. Dinas perparkiran mengerjakan apa, Satpol PP mengerjakan apa. Belum lagi terkait koordinasi dengan kepolisian, BMKG kalau kita bicara ekosistem yang lebih luas lagu” tambahnya.