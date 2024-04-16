Hari Pertama Masuk Kerja Pascalibur Lebaran 2024, Waterpark Bungo Masih Dipadati Wisatawan

SEJUMLAH tempat wisata di Kabupaten Muara Bungo, Jambi masih dipadati pengunjung pada hari pertama masuk kerja usai libur Lebaran, Selasa (16/4/2024).

Salah satu yang paling diminati pengunjung yakni Taman Wisata Semagi Waterpark Muaro Bungo, Jambi.

Tempat wisata ini tidak hanya dikunjungi wisatawan lokal namun juga dari luar provinsi tetangga seperti Sumatera Selatan dan Sumatera Barat.

Di Waterpark Muaro Bungo, wisatawan dapat meikmati berbagai wahana air seperti mandi busa (foam party), rainbow slide, cinema four, bumper boat alias perahu angsa dan masih banyak wahana menarik lainnya.

Salah seorang pengunjung asal Kabupaten Tebo, Anggia mengaku puas karena anak-anak sangat senang dan antusias bermain, terlebih ada wahana mandi busa.

Sementara pengunjung lainnya, Risma berharap pengelola dapat menambah gazebo atau saung-saung untuk tempat bersantai kelurga.

Wisatawan berharap destinasi wisata seluas kurang lebih lima hektare tersebut dapat konsisten menjaga kebersihan dan menambah tempat untuk bersantai bagi pengunjung.