HOME WOMEN FOOD

CEO Apple Tim Cook Makan Sate Ayam di Jakarta, Bikin Ngiler!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |21:55 WIB
CEO Apple Tim Cook Makan Sate Ayam di Jakarta, Bikin Ngiler!
Tim Cook mencicipi sate. (Foto: X @tim_cook)
A
A
A

CEO Apple, Tim Cook telah tiba di Jakarta. Sesampainya di kota metropolitan ini, Tim Cook pamer tengah mencicipi kelezatan kuliner sate ayam di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Momen itu dibagikan Cook di akun X-nya, @tim_cook. Dia terlihat berpose dengan menu sate ayam yang lezat tersaji di mejanya.

“Halo Indonesia, apa kabar? Sate Ayam dengan fotografer iPhone Sofyan Pratama adalah cara sempurna untuk memulai waktu saya di Jakarta,” tulis Tim, Selasa (16/4/2024).

Cook yang tampil kasual ini terlihat sumringah saat mencicipi lezatnya sate ayam ssbagai salah satu kuliner khas Indonesia. Nampak pula ada sajian menu lainnya di meja Tim seperti nasi campur hingga kerupuk.

Tim Cook

Tiba di Jakarta, Cook nampaknya begitu bersemangat dan antusias untuk bisa bertemu banyak sosok kreatif di Tanah Air.

“Saya berharap dapat bertemu lebih banyak lagi komunitas dan pengembang kreatif Indonesia selama saya di sini,” katanya.

Tim Cook sendiri ke Indonesia setelah berkunjung ke Vietnam. Tim Cook sendiri dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden RI, Joko Widodo besok, Rabu (17/4/2024). Nantinya, Cook dan Jokowi dikabarkan akan membahas perihal peluang investasi Apple di Indonesia.

(Leonardus Selwyn)

      
