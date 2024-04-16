4 Makanan Bantu Turunkan Kolesterol Jahat, Wajib Dikonsumsi Pasca Lebaran

ANCAMAN kolesterol tinggi pasca lebaran menghantui banyak orang. Mengingat, menu-menu masakan lebaran banyak mengandung lemak dan bisa berisiko menaikan kadar lemak dalam darah.

Ditambah, kebanyakan orang biasanya pola makannya jadi berantakan selama periode libur lebaran. Nah, bukan rahasia lagi jika tingginya kadar kolesterol jahat dalam darah bisa memicu beberapa komplikasi penyakit seperti serangan jantung, hingga stroke.

Well, ada beberapa cara untuk mengembalikan kadar kolesterol kembali normal. Salah satunya dengan mengonsumsi makanan sehat selerti buah-buahan dan sayuran

Penasaran, makanan apa saja yang bisa menurunkan kadar kolesterol dan cocok dikonsumsi pasca lebaran? Simak informasinya, dilansir Harvard Health Publishing, Selasa (16/4/2024)

1. Alpukat: Merupakan satu-satunya buah yang mengandung lemak tak jenuh tunggal, dengan 5 gram per sepertiga ukuran alpukat. Buah ini dapat membantu menurunkan kadar kolesterol LDL dalam darah, yang dapat menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke.

2. Gandum: Gandum kaya akan serat yang dapat menurunkan kadar lemak darah. Anda bisa memgonsumsi 20 hingga 35 gram gandum sehari. Tambahkan pisang atau stroberi untuk menambah serat saat menyantap gandum.

