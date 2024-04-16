Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Outfit Office Look ala Yuki Kato, Cocok untuk Tampilan Simple

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |06:03 WIB
5 Outfit Office Look ala Yuki Kato, Cocok untuk Tampilan Simple
Yuki Kato. (Foto: Instagram)
A
A
A

YUKI Kato salah satu artis yang memiliki banyak penggemar. Selain cantik, Yuki juga terkenal stylish di setiap tampilannya.  

Berbagai outfit yang dikenakan Yuki Kato selalu berhasil mencuri perhatian. Tak heran, ia juga kerap dijadikan kiblat fashion bagi para kaum hawa. Tak terkecuali untuk ke kantor.

Nah kali ini MNC Portal akan merangkum sederet ide outfit Yuki Kato yang bisa dipakai untuk ke kantor. Berikut ulasannya dari Instagram @yukikt.

Pakai turtle warna nyentrik

Yuki Kato

Pergi ke kantor pakai turtle neck warna nyentrik nggak ada salahnya loh. Anda bisa padukan dengan jaket denim warna hitam dan blue jeans. Padukan tampilan Anda dengan sneakers warna netral. Kalau Anda mau tambahkan aksesori, bisa pakai anting warna kuning senada dengan turtle neck.

Stylish dengan tweed jacket

Yuki Kato

Tak melulu menunjukkan gaya formal, tweed jacket juga bisa memberi kesan casual pada tampilan Anda. Anda bisa padukan dengan inner dan celana hitam. Tweed jacket yang Anda pakai bisa pilih warna putih yang senada dengan sneakers dan bucket. Dijamin gaya Anda makin keren.

Kece dengan kain tenun

Yuki Kato

Kalau Anda ingin mengenakan kain wastra saat ke kantor, Anda bisa gunakan kain tenun dengan warna yang netral. Padukan tampilan Anda dengan blouse warna hitam. Untuk tasnya, bisa pakai shoulder bag warna hitam.

