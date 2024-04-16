Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Style Ariel NOAH yang Bisa Jadi Inspirasi Office Look, Simple dan Keren

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |07:08 WIB
5 Style Ariel NOAH yang Bisa Jadi Inspirasi Office Look, Simple dan Keren
Ariel NOAH. (Foto: Instagram)
A
A
A

PARA pria memang biasanya kerap menggunakan outfit yang itu-itu saja untuk ke kantor. Mereka biasanya mengutamakan kenyamanan dan lebih sedikit dalam memadukan pakaian sehingga stylish.

Tapi, tidak ada salahnya juga jika Anda tampil lebih keren dengan outfit yang tepat. Nah, salah satu style yang biasa Anda coba adalah tampilan Ariel NOAH yang simple dan stylish.

Ya, Ariel NOAH kerap memamerkan gaya outfitnya di media sosial. Dia selalu identik memakai celana skinny dengan baju kaos dan juga jaket. Berikut gaya Ariel NOAH yang bisa jadi ide untuk ke kantor, seperti dilansir dari Instagram @arielnoah.

Pakai baju lengan panjang

Ariel Noah

Gaya kece Ariel NOAH memakai kemeja lengan panjang warna merah muda dan celana skinny model cargo. Dia memadukan tampilannya dengan sneakers.

Keren dengan kemeja bergaris

Ariel Noah

Untuk tampilan lebih rapi, Anda bisa menggunakan inner putih dipadukan dengan kemeja bergaris lengan pendek dan skinny jeans. Padukan tampilan Anda dengan sneakers warna netral.

Pakai kaos oblong

Ariel Noah

Beberapa perusahaan memperbolehkan karyawannya tampil santai pakai kaos oblong. Anda bisa memakai kaus oblong warna krem dipadukan dengan celana panjang skinny warna coklat dan sneakers. Meski tampilan santai, namun tetap terlihat rapi.

Halaman:
1 2
      
