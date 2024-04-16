Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Julia Fox Pakai Bikini Bentuk Organ Intim Wanita, Caper?

Dita Pramesti , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |22:40 WIB
Potret Julia Fox Pakai Bikini Bentuk Organ Intim Wanita, Caper?
Potret Julia Fox, (Foto: Reuters/Caitlin Ochs)
A
A
A

JULIA Fox, aktris dan model asal Amerika yang kerap menarik perhatian publik dengan tampilan yang menarik dan kontroversial. Ia kembali menjadi pembicaraan hangat di industri hiburan dengan penampilan terbarunya yang aneh serta ekstrem, ketika dirinya berada di Los Angeles.

Wanita berusia 34 tahun ini dikenal sebagai selebriti yang tidak pernah takut untuk tampil beda. Meski pun menuai banyak kontroversi, bagi Julia Fox, penampilan tersebut adalah hal yang biasa. Contohnya baru-baru ini, lewat gaya fashionnya yang berani dan eksperimental.

 BACA JUGA:

Melansir dari Style Caster, Selasa (16/4/2024) Julia Fox tampil mengenakan bikini dengan bentuk yang mirip seperti area organ intim wanita. Terlihat Julia, mengenakan busana terbuka, berupa blazer hitam asimetris one shoulder off dipadu rok putih high midriff di bagian depan.

(Foto: Instagram @elitedaily)

Ia memoles penampilannya dengan detail bikini berupa puting pada dada bagian kiri dihiasi dengan dengan bulu yang tampak realistis seperti tampilan aslinya. 

Halaman:
1 2
      
