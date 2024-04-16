Potret Gaya LE SSERAFIM di Coachella, Pakai Outfit Rancangan Khusus Louis Vuitton

LE SSERAFIM, girl grup yang melakukan debut di tahun 2022 besutan HYBE Label, tengah menarik perhatian baru-baru ini, seiring penampilan mereka di festival music terkenal di Amerika Serikat, Coachella.

Di luar kontroversi penampilan panggung yang menuai banyak kritikan dari para netizen Korea Selatan dan internasional karena dinilai tak bisa menyanyi dengan baik. Girl group beranggotakan Kim Chaewon, Kazuha, Hong Eunchae, Huh Yunjin, dan Sakura, ini menampilkan visual memukau dengan balutan busana mewah.

Grup pelantun hits Antifragile dan Fearless tersebut, diketahui tampil di panggung Coachella dengan kostum panggung dari rumah mode mewah Louis Vuitton. Mengutip Vogue, Selasa (16/4/2024) untuk penampilan mereka di Coachella, LE SSERAFIM mengenakan setelan busana dirancang khusus oleh desainer Nicolas Ghesquière dari Louis Vuitton.

(Foto: Allkpop)

Setiap member mengenakan outfit yang menonjolkan kepribadian dan gaya mereka masing-masing. Kelimanya tampil kompak dengan busana hitam berdetail bling-bling yang mewah, memukau dengan kombinasi jaket kulit dan atasan berhiaskan pattern Damier, yang mereka padukan dengan mini skirt untuk menampilkan kesan seksi dan chic.