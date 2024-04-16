Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Hang Out di Skinny Dip Bareng Bestie, Intip Dulu Yuk Rekomendasi Menunya!

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |12:06 WIB
<i>Hang Out</i> di Skinny Dip Bareng <i>Bestie</i>, Intip Dulu Yuk Rekomendasi Menunya!
Skinny Dip jadi tempat hang out yang seru bareng bestie. (Foto: dok Skinny Dip)
LAGI cari tempat hang out buat kumpul bersama bestie? Nah, Skinny Dip bisa jadi pilihan yang tepat. Selain nuansanya yang cozy, varian menunya pun unik dan beragam. Pastinya bikin acara berkumpul semakin berkualitas.

Skinny Dip adalah restoran yang mengusung tema French bistro, berlokasi di tengah kota Jakarta, tepatnya di Chillax Sudirman. Restoran ini menawarkan salah satu kuliner unik yaitu French Dip Sandwich, yang dinikmati dengan cara dicelupkan ke dalam Beef Broth/ Au Jus.

Di samping itu, Skinny Dip juga baru saja menambahkan beberapa menu terbarunya, seperti penambahan pada kategori Small Bites/Appetizers, Pasta, Pizza, kopi dan tak ketinggalan juga beberapa menu yang bikin kenyang lho.

Intip yuk beberapa hidangan rekomendasi dari restoran bergaya Prancis yang elegan ini:

1. Salade Lyonnaise, perpaduan segar dari Mix Mesclun, Grilled Chicken dan Orange

2. Skinny Chicken Drummete, olahan Chicken Wings yang lezat yg disajikan dengan salad dan Smoked Beef Jus

3 Thin Crust Pizza, pizza berbentuk persegi panjang yang terbuat dari puff pastry dengan 3 pilihan topping, yaitu Meat, Tuna dan Mushrooms

