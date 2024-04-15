Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Cara Membangkitkan Semangat Kerja Usai Libur Lebaran

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |23:00 WIB
5 Cara Membangkitkan Semangat Kerja Usai Libur Lebaran
Tips membangkitkan semangat bekerja. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

LIBUR lebaran segera berakhir. Aktivitas pun akan segera kembali normal dan dipadati dengan segudang kegiatan. Sayangnya, tak sedikit masyarakat merasa tak siap untuk kembali ke rutinitas awal. Bahkan, banyak para pekerja yang masih belum menemukan semangat kerja mereka.

Jangan khawatir, Anda bisa membangkitkan kembali semangat kerja Anda usai libur lebaran ini. Ada beberapa cara ampun yang bisa membuat Anda tetap menikmati rutinitas seperti semula. Simak caranya dilansir Walters People, Senin (15/4/2024).

1. Mulai dengan Tenang

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/612/3119535/pentingnya_lulusan_smk_memiliki_keterampilan_untuk_siap_kerja-K2OQ_large.jpg
Pentingnya Lulusan SMK Memiliki Keterampilan untuk Siap Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/08/612/2897116/tetap-fokus-dan-nyaman-saat-wfc-ikuti-6-tips-mudah-ini-ZUf09bEofd.jpg
Tetap Fokus dan Nyaman saat WFC? Ikuti 6 Tips Mudah Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/14/612/2813864/5-tanda-rekan-kerja-ternyata-musuh-dalam-selimut-HxYHo5KEQl.JPG
5 Tanda Rekan Kerja Ternyata Musuh dalam Selimut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/30/612/2755876/dapat-gaji-rp10-juta-banyak-warga-indramayu-rela-jadi-art-dan-perawat-lansia-OId1Jq7wHt.jpg
Dapat Gaji Rp10 Juta, Banyak Warga Indramayu Rela Jadi ART dan Perawat Lansia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/11/23/612/2713488/3-tips-atasi-burnout-paling-efektif-5D4Iu72GPF.jpg
3 Tips Atasi Burnout Paling Efektif  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/22/612/2634641/5-pekerjaan-unik-bikin-cepat-kaya-ada-yang-cuma-tidur-digaji-rp2-8-miliar-Sj7EeEBcw2.jpg
6 Pekerjaan Unik Bikin Cepat Kaya, Ada yang Cuma Tidur Digaji Rp2,8 Miliar!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement