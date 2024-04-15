Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Penampilan Baru Virgoun Jadi Sorotan, Tampak Lebih Kurus dan Bikin Pangling

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |21:36 WIB
Penampilan Baru Virgoun Jadi Sorotan, Tampak Lebih Kurus dan Bikin Pangling
Penampilan baru Virgoun. (Foto: Instagram @virgoun)
A
A
A

VIRGOUN kembali menjadi sorotan netizen. Bukan lagi karena kehidupan rumah tanggannya dengan Inara Rusli yang berujung perceraian melainkan penampilan terbarunya yang bikin pangling.

Dalam foto-foto selama beberapa minggu terakhir yang dibagikannya di akun Instagram pribadi @virgoun_, penampilan Virgoun mendadak berubah. Wajah vokalis band Last Child ini terlihat lebih tirus. Badannya tak tampak besar, perutnya juga lebih rata tak lagi membuncit.

Di unggahan terakhirnya saat dirinya manggung bersama Last Child dan membawa anak-anaknya, netizen bukannya memperhatikan aksi panggungnya melainkan mengomentari bentuk tubuhnya.

Halaman:
1 2 3
      
