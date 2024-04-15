2 Wanita Ini Terpaksa Kembali ke Indramayu Usai Liburan di Jakarta, Ngaku Uang THR Habis

LIBUR lebaran 2024 hampir usai. Mayoritas pemudik dari berbagai daerah lantas sudah mulai kembali ke Jakarta hari ini, Senin (15/4/2024).

Begitu juga sebaliknya. Beberapa pemudik ada yang justru mulai meninggalkan Jakarta untuk kembali pulang ke daerah asal masing-masing. Misalnya, dua pemudik cantik bernama Alvira Dwi Fadilah (24) dan Amelia (21).

Alih-alih balik ke Jakarta seperti pemudik lain, mereka justru harus mengakhiri liburan mereka di kota metroplitan untuk pulang dan kembali bekerja ke Indramayu, Jawa Barat.

Meski mengaku berat untuk mengakhiri liburan di Jakarta, namun Alvira dan Amelia terpaksa harus kembali bekerja ke daerah asal mereka itu. Alasannya, simple namun mengena, yakni karena uang THR mereka habis.

“Sebenarnya sedih dan berat banget mengakhiri liburan di Jakarta. Males juga balik kerja lagi. Terpaksa balik karena duit (THR) juga udah habis, haha,” ujar Alvira, kepada MNC Portal, Senin, (15/4/2024).