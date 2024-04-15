Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

2 Wanita Ini Terpaksa Kembali ke Indramayu Usai Liburan di Jakarta, Ngaku Uang THR Habis

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |19:29 WIB
2 Wanita Ini Terpaksa Kembali ke Indramayu Usai Liburan di Jakarta, Ngaku Uang THR Habis
2 pemudik cantik ini hendak pulang ke Indramayu. (Foto: MPI/ Wiwie Heryani)
A
A
A

LIBUR lebaran 2024 hampir usai. Mayoritas pemudik dari berbagai daerah lantas sudah mulai kembali ke Jakarta hari ini, Senin (15/4/2024).

Begitu juga sebaliknya. Beberapa pemudik ada yang justru mulai meninggalkan Jakarta untuk kembali pulang ke daerah asal masing-masing. Misalnya, dua pemudik cantik bernama Alvira Dwi Fadilah (24) dan Amelia (21).

Alih-alih balik ke Jakarta seperti pemudik lain, mereka justru harus mengakhiri liburan mereka di kota metroplitan untuk pulang dan kembali bekerja ke Indramayu, Jawa Barat.

Meski mengaku berat untuk mengakhiri liburan di Jakarta, namun Alvira dan Amelia terpaksa harus kembali bekerja ke daerah asal mereka itu. Alasannya, simple namun mengena, yakni karena uang THR mereka habis.

“Sebenarnya sedih dan berat banget mengakhiri liburan di Jakarta. Males juga balik kerja lagi. Terpaksa balik karena duit (THR) juga udah habis, haha,” ujar Alvira, kepada MNC Portal, Senin, (15/4/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/09/612/3019348/viral-janda-berpenghasilan-rp15-juta-per-bulan-cari-suami-pengangguran-maharku-rp10-ribu-aja-HP1l3W6mBg.jpg
Viral Janda Berpenghasilan Rp15 Juta Per Bulan Cari Suami Pengangguran: Maharku Rp10 Ribu Aja!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/08/612/3018890/viral-grup-jamaah-haji-indonesia-pakai-topi-keroppi-penyelamat-di-lautan-manusia-jncKwUZNas.jpg
Viral Grup Jamaah Haji Indonesia Pakai Topi Keroppi, Penyelamat di Lautan Manusia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/612/3013032/viral-bocah-beli-kambing-bayar-rp2-ribu-endingnya-bikin-ngakak-f12sHd1F2R.jpg
Viral Bocah Beli Kambing Bayar Rp2 Ribu, Endingnya Bikin Ngakak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/612/3012981/momen-kocak-saat-sound-viral-di-tiktok-terungkap-netizen-akhirnya-bisa-tidur-LvjhnQc23Y.jpg
Momen Kocak saat Sound Viral di TikTok Terungkap, Netizen: Akhirnya Bisa Tidur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/612/3012911/wanita-ini-viral-usai-lamar-cowonya-di-seaworld-banjir-komentar-netizen-PSUto8Nsau.jpg
Wanita Ini Viral Usai Lamar Cowonya di Seaworld, Banjir Komentar Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/24/612/3012679/ingin-jualan-laris-manis-ini-5-cara-meningkatkan-penjualan-di-bazar-oHPp9CjuzL.jpg
Ingin Jualan Laris Manis? Ini 5 Cara Meningkatkan Penjualan di Bazar
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement