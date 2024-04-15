Potret Cantik Wulan Guritno Rayakan Ulang Tahun di Pantai, Masih Mirip ABG

WULAN Guritno baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-43. Bintang film Jakarta vs Everybody ini berulang tahun pada 14 April kemarin.

Di momen bertambahnya usia, Wulan nampak merayakannya dengan orang dekat yang dicintainya. Momen itu dibagikan Wulan di akun Instagram-nya, @wulanguritno.

“43, hidup itu indah,” tulis Wulan. Berikut potret ulang tahun Wulan Guritno yang ke-43.

Rayakan Ulang Tahun di Pantai

Di momen ultahnya ini, Wulan memutuskan merayakannya di pinggi pantai. Dengan nuansa laut dan pasir putih, Wulan berpose bersama kue ulang tahunnya yang besar.

Wulan terlihat cantik dengan balutan swim suits berwarna jingga. Terlihat pesona Wulan yang memukau di usia kepala 4 ini.

Pose Bersama Anak-anak

Tak hanya itu, Wulan juga dikelilingi oleh anak-anak tercintanya. Nampak Shaloom, London dan Jeremiah berpose bersama. Kehangatan begitu terasa di momen ulang tahun Wulan ini.