Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Cantik Wulan Guritno Rayakan Ulang Tahun di Pantai, Masih Mirip ABG

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |18:16 WIB
Potret Cantik Wulan Guritno Rayakan Ulang Tahun di Pantai, Masih Mirip ABG
Wulan Guritno. (Foto: Instagram)
A
A
A

WULAN Guritno baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-43. Bintang film Jakarta vs Everybody ini berulang tahun pada 14 April kemarin.

Di momen bertambahnya usia, Wulan nampak merayakannya dengan orang dekat yang dicintainya. Momen itu dibagikan Wulan di akun Instagram-nya, @wulanguritno.

“43, hidup itu indah,” tulis Wulan. Berikut potret ulang tahun Wulan Guritno yang ke-43.

Rayakan Ulang Tahun di Pantai

Wulan Guritno

Di momen ultahnya ini, Wulan memutuskan merayakannya di pinggi pantai. Dengan nuansa laut dan pasir putih, Wulan berpose bersama kue ulang tahunnya yang besar.

Wulan terlihat cantik dengan balutan swim suits berwarna jingga. Terlihat pesona Wulan yang memukau di usia kepala 4 ini.

Pose Bersama Anak-anak

Wulan Guritno

Tak hanya itu, Wulan juga dikelilingi oleh anak-anak tercintanya. Nampak Shaloom, London dan Jeremiah berpose bersama. Kehangatan begitu terasa di momen ulang tahun Wulan ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/612/3153725/ini_rahasia_kulit_awet_muda_wulan_guritno-O4oN_large.jpg
Ini Rahasia Kulit Awet Muda Wulan Guritno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/612/3142968/wulan_guritno-TxRA_large.jpg
Momen Wulan Guritno dan Aldila Dimitri Kompak Hadiri Kelulusan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/612/3133261/5_fakta_isu_wulan_guritno_mau_nikah_tahun_ini_dengan_ariel_noah-3jCw_large.jpg
5 Fakta Isu Wulan Guritno Mau Nikah Tahun Ini, dengan Ariel NOAH?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/194/3092662/potret_wulan_guritno_tampil_menyala_pakai_kemben_dress_bikin_netizen_terpesona-JlTZ_large.jpg
Potret Wulan Guritno Tampil Menyala Pakai Kemben Dress, Bikin Netizen Terpesona
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/13/611/3085438/potret_cantik_wulan_guritno_tampil_cantik_dengan_makeup_flawless_pesonanya_terpancar-WqGe_large.jpg
Potret Cantik Wulan Guritno Tampil Cantik dengan Makeup Flawless, Pesonanya Terpancar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/194/3084952/potret_wulan_guritno_catwalk_di_jalanan_tampil_memukau_dengan_dress_ketat-rNF2_large.jpg
Potret Wulan Guritno Catwalk di Jalanan, Tampil Memukau dengan Dress Ketat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement