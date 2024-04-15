Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Wulan Guritno dan Shaloom Razade Goleran di Pantai, Netizen: 43 Hanyalah Angka

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |17:18 WIB
Potret Wulan Guritno dan Shaloom Razade Goleran di Pantai, Netizen: 43 Hanyalah Angka
Shaloom Razade dan Wulan Guritno. (Foto: Instagram)
A
A
A

ARTIS cantik Wulan Guritno baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-43. Momen bertambahnya usia Wulan ini turut dibagikan sang putri, Shaloom Razade. 

Lewat unggahan Instagram-nya, @sharazaaa, ia menuliskan pesan manis nan haru untuk sang ibunda. “Selamat ulang tahun untuk wanita perkasa yang aku panggil mama,” tulis Shaloom.

Wulan Guritno

Shaloom mengunggah potret kebersamaannya dengan sosok Wulan Guritno. Terlihat keduanya tengah berbaring di tengah pasir pantai dengan pemandangan laut yang indah.

Tak kalah cantik dengan Shaloom, Wulan jug terlihat memesona dan menggoda dengan balutan bikini yang ia kenakan. Mantan kekasih Sabda Ahessa ini juga terlihat awet muda meski sudah berusia kepala tiga.

“Harapanku padamu adalah memiliki kehidupan yang indah dan puas, penuh cinta dan cahaya selalu bersama kami sebagai anak-anakmu, untuk saat ini dan selamanya,” tambah Shaloom.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/612/3153725/ini_rahasia_kulit_awet_muda_wulan_guritno-O4oN_large.jpg
Ini Rahasia Kulit Awet Muda Wulan Guritno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/612/3142968/wulan_guritno-TxRA_large.jpg
Momen Wulan Guritno dan Aldila Dimitri Kompak Hadiri Kelulusan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/612/3133261/5_fakta_isu_wulan_guritno_mau_nikah_tahun_ini_dengan_ariel_noah-3jCw_large.jpg
5 Fakta Isu Wulan Guritno Mau Nikah Tahun Ini, dengan Ariel NOAH?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/194/3092662/potret_wulan_guritno_tampil_menyala_pakai_kemben_dress_bikin_netizen_terpesona-JlTZ_large.jpg
Potret Wulan Guritno Tampil Menyala Pakai Kemben Dress, Bikin Netizen Terpesona
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/13/611/3085438/potret_cantik_wulan_guritno_tampil_cantik_dengan_makeup_flawless_pesonanya_terpancar-WqGe_large.jpg
Potret Cantik Wulan Guritno Tampil Cantik dengan Makeup Flawless, Pesonanya Terpancar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/194/3084952/potret_wulan_guritno_catwalk_di_jalanan_tampil_memukau_dengan_dress_ketat-rNF2_large.jpg
Potret Wulan Guritno Catwalk di Jalanan, Tampil Memukau dengan Dress Ketat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement