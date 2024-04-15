Potret Wulan Guritno dan Shaloom Razade Goleran di Pantai, Netizen: 43 Hanyalah Angka

ARTIS cantik Wulan Guritno baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-43. Momen bertambahnya usia Wulan ini turut dibagikan sang putri, Shaloom Razade.

Lewat unggahan Instagram-nya, @sharazaaa, ia menuliskan pesan manis nan haru untuk sang ibunda. “Selamat ulang tahun untuk wanita perkasa yang aku panggil mama,” tulis Shaloom.

Shaloom mengunggah potret kebersamaannya dengan sosok Wulan Guritno. Terlihat keduanya tengah berbaring di tengah pasir pantai dengan pemandangan laut yang indah.

Tak kalah cantik dengan Shaloom, Wulan jug terlihat memesona dan menggoda dengan balutan bikini yang ia kenakan. Mantan kekasih Sabda Ahessa ini juga terlihat awet muda meski sudah berusia kepala tiga.

“Harapanku padamu adalah memiliki kehidupan yang indah dan puas, penuh cinta dan cahaya selalu bersama kami sebagai anak-anakmu, untuk saat ini dan selamanya,” tambah Shaloom.