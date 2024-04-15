Terjawab Sudah, Kenapa Tak Ada Sosok Bapak di Gambar Kaleng Biskuit Khong Guan

TEKA teki soal keberadaan foto ayah di kaleng biskuit Khong Guan akhirnya terungkap. Seperti diketahui, saat momen Lebaran salah satu biskuit tersebut bak wajib ada di rumah.

Kaleng biskuit yang berwarna merah dan terdapat gambar sebuah keluarga kecil tengah menikmati makan bersama. Selama ini publik penasaran mengapa tidak ada sosok ayah, hanya memperlihatkan ibu dan kedua anaknya yang tengah menyantap kue dan teh di meja makan.

Akun TikTok @hin.hr, membagikan video yang menjelaskan alasan tidak adanya foto ayah di kaleng biskuit Khong Guan tersebut. "Yang masih penasaran di mana bapak Khong Guan di sinilah adalah jawabannya," kata perempuan dengan user name Hinda di TikTok @hin.hr.

Banyak mengira jika tidak adanya foto ayah di gambar kaleng biskuit tersebut dikarenakan sudah bercerai dengan sang istri. Namun itu semua tidak benar, sebab jawaban yang sebenarnya terdapat di buku cerita anak-anak yang menjelaskan tentang membaca waktu.

Di halaman awal, terlihat jelas ada foto ayah di kaleng biskuit Khong Guan bersama istri dan kedua anaknya.

Kemudian di halaman buku selanjutnya, tepatnya pada pukul 4 sore, sang ayah tidak ada. Foto tersebut yang digunakan sebagai gambar dari kaleng Khong Guan. "Ini adalah foto yang ada di kaleng Khong Guan," tambah Hinda.