Selfie di Pinggir Ranjang, Pamela Safitri Menggoda Pakai Kemben Dress

PAMELA Safitri dikenal sebagai pedangdut yang memiliki penampilan seksi. Tak hanya di atas panggung, Pamela sering mengunggah penampilan seksinya di Instagram.

Seperti pada postingan terbarunya, Pamela Safitri mengunggah dirinya saat sedang selfie di dalam kamar. Dia terlihat seksi memakai kemben dress warna krem.

"Sarangheyo," tulis Pamela menyapa pengikutnya di Instagram @pamelaaaasafitri, seperti dikutip dari Sosial Medianya.

Kemben dress yang ia pakai itu memiliki aksen pita tali dan renda di bagian dadanya.

Pada foto pertamanya dia pose selfie dengan angle dari atas. Pamela terlihat menggoda dengan menunjukkan area dadanya yang seksi. Ia juga pose genit sambil mengedipkan satu matanya.

Pada foto selanjutnya Pamela duduk di pinggir ranjang dengan ekspresi wajah menggoda. Busana minim yang ia pakai ini menunjukkan tubuh area dadanya yang bikin salfok.