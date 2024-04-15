Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Selfie di Pinggir Ranjang, Pamela Safitri Menggoda Pakai Kemben Dress

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |07:08 WIB
Selfie di Pinggir Ranjang, Pamela Safitri Menggoda Pakai Kemben Dress
Pamela Safitri. (Foto: Instagram)
A
A
A

PAMELA Safitri dikenal sebagai pedangdut yang memiliki penampilan seksi. Tak hanya di atas panggung, Pamela sering mengunggah penampilan seksinya di Instagram.

Seperti pada postingan terbarunya, Pamela Safitri mengunggah dirinya saat sedang selfie di dalam kamar. Dia terlihat seksi memakai kemben dress warna krem.

Pamela Safitri

"Sarangheyo," tulis Pamela menyapa pengikutnya di Instagram @pamelaaaasafitri, seperti dikutip dari Sosial Medianya.

Kemben dress yang ia pakai itu memiliki aksen pita tali dan renda di bagian dadanya.

Pamela Safitri

Pada foto pertamanya dia pose selfie dengan angle dari atas. Pamela terlihat menggoda dengan menunjukkan area dadanya yang seksi. Ia juga pose genit sambil mengedipkan satu matanya.

Pada foto selanjutnya Pamela duduk di pinggir ranjang dengan ekspresi wajah menggoda. Busana minim yang ia pakai ini menunjukkan tubuh area dadanya yang bikin salfok.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement