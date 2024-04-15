5 Alasan Seseorang Tidak Disarankan Langsung Ngantor Pasca Libur Lebaran?

MOMEN libur lebaran 2024 akan segera berakhir dalam waktu dekat. Beberapa dari Anda mungkin akan kembali beraktivitas seperti biasa hingga kembali bekerja ke kantor.

Meski demikian, menurut Praktisi Kesehatan, dr. Ngabila Salama, ada beberapa hal atau pertimbangan yang menjadi alasan, mengapa Anda tidak boleh memaksakan diri untuk masuk kerja atau beraktivitas di luar rumah selepas libur lebaran.

Hal tersebut tentunya berkaitan dengan kesehatan fisik maupun mental Anda pasca libur lebaran. Lantas, apa saja pertimbangan tersebut? Merangkum dari berbagai sumber, Selasa (16/4/2024) berikut ulasannya.

1. Terkena penyakit menular

Bagi Anda yang terjangkit penyakit menular pasca libur lebaran, sebaiknya tidak memaksakan diri untuk masuk kerja atau beraktivitas di luar rumah. Pasalnya, hal ini tak hanya membahayakan diri sendiri, namun juga orang sekitar. Beberapa penyakit menular tersebut misalnya batuk, pilek, flu singapura/ hand mouth foot disease (HMFD), campak, diare, hepatitis, demam berdarah, dan lainnya.

“Pastikan segera berobat ke dokter atau puskesmas terdekat untuk diobati segera. Kalau pun masuk kerja dalam kondisi tersebut terapkan pola hidup bersih 3M ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak,” tutur dr. Ngabila, melalui keterangan tertulisnya.

2. Tidak kuat beraktivitas

Pasca liburan lebaran, beberapa dari Anda mungkin merasa sangat kelelahan. Baik itu karena aktivitas yang padat selama liburan, maupun karena melakukan perjalanan jauh saat mudik. Nah, jika Anda tengah mengalami beberapa keluhan yang cukup mengganggu seperti pusing, mual, muntah, lemas, sebaiknya tidak memaksakan diri untuk masuk kerja atau beraktivitas dan fokus untuk istirahat terlebih dahulu.

3. Tidur nyenyak dalam 7-14 hari terakhir

Pasca libur lebaran, Anda sebaiknya meningkatkan intensitas tidur untuk membuat tubuh dan pikiran lebih rileks. Pasalnya, tidur nyenyak menjadi kunci penting untuk menjaga kesehatan fisik, mental, dan emosional. Sebaliknya, kurang tidur dapat memicu berbagai masalah, mulai dari membuat sulit konsentrasi, pikun, kehilangan motivasi, temperamen, hingga mengantuk sepanjang hari.

Dalam jangka panjang, kurang tidur bisa memicu penyakit kronis seperti diabetes, gangguan jantung, tekanan darah tinggi, obesitas, depresi, dan penurunan imunitas.

4. Stres

Pasca libur lebaran, beberapa dari Anda mungkin masih merasakan pikiran yang stres karena padatnya aktivitas atau banyak bertemu orang. Karena itu, Anda disarankan untuk tidak langsung masuk kerja pasca libur lebaran, karena suasana hati yang sangat buruk justru mengganggu interaksi dengan sekitar dan produktivitas kerja menurun.