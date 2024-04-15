Mengenal Post Holiday Blues, Lengkap dengan Cara Mengatasinya

LIBUR lebaran 2024 akan segera berakhir dalam waktu dekat. Biasanya, hal ini membuat beberapa orang merasa tak bersemangat untuk kembali beraktivitas hingga bekerja.

Ternyata, kondisi ini kerap dikaitkan dengan post holiday blues. Sindrom yang juga dikenal dengan nama vacation blues ini merupakan perasaan negative yang kerap muncul usai liburan. Lantas, apa itu post holiday blues dan bagaimana cara mengatasinya? Berikut ulasannya, dilansir dari berbagai sumber, Senin, (15/4/2024).

Post holiday blues adalah sindrom di mana otak masih belum menerima kehilangan hal-hal yang menyenangkan selama liburan dan merangsang otak untuk beristirahat. Perasaan kaget dan resah karena liburan telah usai dan harus kembali ke aktifitas sehari-hari juga merupakan penyebab post holiday blues.

Gejala post holiday blues sangat bervariasi, antara lain adalah, tidak bersemangat melakukan aktifitas sehari-hari, rasa malas. Gejalanya juga bisa berupa tidak antusias dengan lingkungan tempat beraktifitas, rasa lelah berkepanjangan, gelisah, emosional, sakit kepala, insomnia, stress dan bisa sampai depresi.

Berikut beberapa cara untuk mengatasi post holiday blues.

1. Istirahat Cukup

Salah satu cara menangani post holiday blues adalah istirahat yang cukup. Anda harus memastikan jam tidur dalam sehari telah cukup agar tidak memicu insomnia yang berisiko tinggi terhadap depresi dan gangguan kecemasan.

2. Konsumsi makanan sehat

Anda juga bisa mengonsumsi makanan yang bisa mengurangi rasa stres, seperti ikan, dark chocolate, dan teh hijau.

3. Buat kencana aktivitas seru

Agar Anda bisa melupakan rasa kesepian maupun kehilangan, cobalah membuat rencana aktivitas untuk beberapa hari ke depan. Misalnya buat agenda bertemu dengan teman. Sebab, berinteraksi atau bersosialisasi secara langsung adalah hal penting untuk meningkatkan mood.