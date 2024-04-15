Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Mengenal Post Holiday Blues, Lengkap dengan Cara Mengatasinya

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |22:00 WIB
Mengenal Post Holiday Blues, Lengkap dengan Cara Mengatasinya
Cara mengatasi holiday blues. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

LIBUR lebaran 2024 akan segera berakhir dalam waktu dekat. Biasanya, hal ini membuat beberapa orang merasa tak bersemangat untuk kembali beraktivitas hingga bekerja.

Ternyata, kondisi ini kerap dikaitkan dengan post holiday blues. Sindrom yang juga dikenal dengan nama vacation blues ini merupakan perasaan negative yang kerap muncul usai liburan. Lantas, apa itu post holiday blues dan bagaimana cara mengatasinya? Berikut ulasannya, dilansir dari berbagai sumber, Senin, (15/4/2024).

Post holiday blues adalah sindrom di mana otak masih belum menerima kehilangan hal-hal yang menyenangkan selama liburan dan merangsang otak untuk beristirahat. Perasaan kaget dan resah karena liburan telah usai dan harus kembali ke aktifitas sehari-hari juga merupakan penyebab post holiday blues.

Gejala post holiday blues sangat bervariasi, antara lain adalah, tidak bersemangat melakukan aktifitas sehari-hari, rasa malas. Gejalanya juga bisa berupa tidak antusias dengan lingkungan tempat beraktifitas, rasa lelah berkepanjangan, gelisah, emosional, sakit kepala, insomnia, stress dan bisa sampai depresi.

Holiday Blues

Berikut beberapa cara untuk mengatasi post holiday blues.

1. Istirahat Cukup

Salah satu cara menangani post holiday blues adalah istirahat yang cukup. Anda harus memastikan jam tidur dalam sehari telah cukup agar tidak memicu insomnia yang berisiko tinggi terhadap depresi dan gangguan kecemasan.

2. Konsumsi makanan sehat

Anda juga bisa mengonsumsi makanan yang bisa mengurangi rasa stres, seperti ikan, dark chocolate, dan teh hijau.

3. Buat kencana aktivitas seru

Agar Anda bisa melupakan rasa kesepian maupun kehilangan, cobalah membuat rencana aktivitas untuk beberapa hari ke depan. Misalnya buat agenda bertemu dengan teman. Sebab, berinteraksi atau bersosialisasi secara langsung adalah hal penting untuk meningkatkan mood.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement