Siomay Jadi Dumpling Terbaik di Dunia Versi Taste Atlas

SIOMAY menorehkan prestasi di kancah Internasional. Mengalahkan puluhan makanan lainnya, makanan berbahan dasar ikan itu telah dinobatkan sebagai makanan dumpling (pangsit) terbaik di dunia oleh Taste Atlas. Daftar Top 100 Dumplings in The World dirilis pada Senin, 8 April 2024.

Siomay berhasil mengalahkan Guotie dari China atau yang dikenal sebagai Kuotie di Indonesia. Kuotie menjadi salah satu kudapan populer yang digemari masyarakat tanah air. Guotie berada tepat satu posisi di bawah Siomay.

10 besar dumpling terenak didominasi oleh China dengan menempatkan 6 jenis dumpling khasnya. Menurut Taste Atlas, Siomay adalah masakan Indonesia yang terdiri dari pangsit ikan kukus berbentuk kerucut, telur, kentang, kubis, tahu, dan pare.

Setelah dikukus, semua bahan ditampung di piring, dipotong-potong seukuran sekali gigit, dan ditaburi saus kacang pedas. Sentuhan terakhir pada hidangan ini adalah siraman kecap manis dan sambal, serta sedikit perasan jeruk nipis.

Siomay berasal dari bahasa Cina shumai, dan diyakini berasal dari kalangan imigran Tionghoa yang datang ke Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Saat ini, siomay disukai oleh segala kalangan sehingga bisa ditemukan di pinggir jalan, pusat jajanan hingga restoran ternama.

Meski Siomay Bandung begitu populer hingga disebut makanan yang berasal dari Bandung, nyatanya siomay menjadi makanan yang mudah ditemukan di berbagai daerah.

(Martin Bagya Kertiyasa)