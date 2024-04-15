Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Siomay Jadi Dumpling Terbaik di Dunia Versi Taste Atlas

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |14:15 WIB
Siomay Jadi Dumpling Terbaik di Dunia Versi Taste Atlas
Siomay. (Foto: Instagram)
A
A
A

SIOMAY menorehkan prestasi di kancah Internasional. Mengalahkan puluhan makanan lainnya, makanan berbahan dasar ikan itu telah dinobatkan sebagai makanan dumpling (pangsit) terbaik di dunia oleh Taste Atlas. Daftar Top 100 Dumplings in The World dirilis pada Senin, 8 April 2024. 

Siomay berhasil mengalahkan Guotie dari China atau yang dikenal sebagai Kuotie di Indonesia. Kuotie menjadi salah satu kudapan populer yang digemari masyarakat tanah air. Guotie berada tepat satu posisi di bawah Siomay.  

Taste Atlas

10 besar dumpling terenak didominasi oleh China dengan menempatkan 6 jenis dumpling khasnya. Menurut Taste Atlas, Siomay adalah masakan Indonesia yang terdiri dari pangsit ikan kukus berbentuk kerucut, telur, kentang, kubis, tahu, dan pare. 

Setelah dikukus, semua bahan ditampung di piring, dipotong-potong seukuran sekali gigit, dan ditaburi saus kacang pedas. Sentuhan terakhir pada hidangan ini adalah siraman kecap manis dan sambal, serta sedikit perasan jeruk nipis. 

Siomay berasal dari bahasa Cina shumai, dan diyakini berasal dari kalangan imigran Tionghoa yang datang ke Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Saat ini, siomay disukai oleh segala kalangan sehingga bisa ditemukan di pinggir jalan, pusat jajanan hingga restoran ternama.

Meski Siomay Bandung begitu populer hingga disebut makanan yang berasal dari Bandung, nyatanya siomay menjadi makanan yang mudah ditemukan di berbagai daerah.  

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/298/3024017/bekamal-LYGK_large.jpeg
Mengenal Bekamal, Cara Menyimpan Olahan Daging Kurban Ala Suku Osing sejak Ratusan Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/298/3022827/ini-2-kue-jajanan-pasar-indonesia-kesukaan-thom-haye-sanggup-makan-seharian-NYdg5maOpN.jpg
Ini 2 Kue Jajanan Pasar Indonesia Kesukaan Thom Haye, Sanggup Makan Seharian!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/298/3021104/3-makanan-pinggir-jalan-khas-indonesia-kesukaan-jay-idzes-ppuE396ZbY.jpg
3 Makanan Pinggir Jalan Khas Indonesia Kesukaan Jay Idzes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/298/3021042/intip-restoran-indonesia-jajakan-makanan-khas-nusantara-di-kawasan-gua-hira-mekkah-UDryHVIoXa.jpg
Intip Restoran Indonesia Jajakan Makanan Khas Nusantara di Kawasan Gua Hira Mekkah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/298/3015735/manggung-keliling-daerah-govinda-hobi-wisata-kuliner-khas-indonesia-qW3xkILqdX.jpg
Manggung Keliling Daerah, Govinda Hobi Wisata Kuliner Khas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/21/298/3011227/lewat-roadshow-food-startup-indonesia-kemenparekraf-fasilitasi-akselerasi-bisnis-kuliner-di-surabaya-cLT3JJ4jw9.jpg
Lewat Roadshow Food Startup Indonesia, Kemenparekraf Fasilitasi Akselerasi Bisnis Kuliner di Surabaya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement