Brewer Indonesia Raih Juara 3 Dunia di World Brewers Cup 2024

KABAR membanggakan datang dari dunia perkopian Indonesia. Brewer Ryan Wibawa menorehkan prestasi luar biasa di World Brewers Cup 2024 sebagai juara 3 dunia.

Informasi ini disampaikan secara resmi di akun Instagram @aksi_scai yang merupakan Asosiasi Kopi Spesial Indonesia - Specialty Coffee Association of Indonesia.

"Tiga kopi dari tiga negara, juga excelsa dari Indonesia Bersatu dalam keanekaragaman, Bhinneka Tunggal Ika, membawa Ryan Wibawa menjadi juara tiga dunia di World Brewers Cup 2024," tulis keterangan tersebut, dikutip MNC Portal.

"Terima kasih atas kerja kerasnya untuk Indonesia. Kami bangga sekali lagi kopi Indonesia ada di pentas tertinggi dunia," tambah laporan itu.

Lebih lanjut, Ryan Wibawa menyampaikan rasa bahagia dan syukurnya lewat unggahan Instagram di @ryanwibawa.

"To God be the glory," tulisnya, seraya memamerkan foto piala juaranya di World Brewers Cup 2024.

Unggahan tersebut diramaikan komentar ucapan kebanggaan dari banyak pihak, termasuk Aktor Chicco Jerikho yang dikenal sebagai pencinta kopi.

"Selamat Coco Ryan Wibawa," tulis Chicco Jerikho.