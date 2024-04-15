Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Brewer Indonesia Raih Juara 3 Dunia di World Brewers Cup 2024

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |13:14 WIB
Brewer Indonesia Raih Juara 3 Dunia di World Brewers Cup 2024
Ryan Wibawa. (Foto: Instagram)
A
A
A

KABAR membanggakan datang dari dunia perkopian Indonesia. Brewer Ryan Wibawa menorehkan prestasi luar biasa di World Brewers Cup 2024 sebagai juara 3 dunia.

Informasi ini disampaikan secara resmi di akun Instagram @aksi_scai yang merupakan Asosiasi Kopi Spesial Indonesia - Specialty Coffee Association of Indonesia.

"Tiga kopi dari tiga negara, juga excelsa dari Indonesia Bersatu dalam keanekaragaman, Bhinneka Tunggal Ika, membawa Ryan Wibawa menjadi juara tiga dunia di World Brewers Cup 2024," tulis keterangan tersebut, dikutip MNC Portal.

"Terima kasih atas kerja kerasnya untuk Indonesia. Kami bangga sekali lagi kopi Indonesia ada di pentas tertinggi dunia," tambah laporan itu.

Lebih lanjut, Ryan Wibawa menyampaikan rasa bahagia dan syukurnya lewat unggahan Instagram di @ryanwibawa.

"To God be the glory," tulisnya, seraya memamerkan foto piala juaranya di World Brewers Cup 2024.

Unggahan tersebut diramaikan komentar ucapan kebanggaan dari banyak pihak, termasuk Aktor Chicco Jerikho yang dikenal sebagai pencinta kopi.

"Selamat Coco Ryan Wibawa," tulis Chicco Jerikho.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/298/3178964//diplomasi_iga_bakar_kluwek_nasi_daun_jeruk_dan_kopi_yang_dihidangkan_presiden_prabowo-q65k_large.jpg
Diplomasi Iga Bakar Kluwek, Nasi Daun Jeruk dan Kopi, yang Dihidangkan Presiden Prabowo 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/482/3174721//kopi-8AZU_large.jpg
3 Tips Minum Kopi untuk Penderita GERD, Biar Gak Sakit Perut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/298/3170662//soda-eTOW_large.jpg
5 Minuman yang Wajib Dihindari saat Diet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/320/3150164//wapres_gibran-CFNi_large.jpg
Panen Raya, Wapres: Indonesia Penghasil Kopi Nomor 4 Terbesar di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/455/3147037//produsen_kopi-En5w_large.jpg
Indonesia Masuk 10 Negara Produsen Kopi Terbesar Dunia, ke Mana Saja Ekspornya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/612/3146761//kopi-dURu_large.jpg
Benarkah Minum Kopi Setiap Hari Bikin Awet Muda?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement