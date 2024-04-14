4 Potret Caitlin Halderman, Cantik dengan Paduan Kaftan Sage dan Rok Putih

CAITLIN Halderman memang menjadi salah satu artis yang namanya tengah naik daun belakang ini. Dia kerap hadir dalam beberapa podcast dan juga ajang olahraga para artis.

Pemeran Milea tersebut memang kerap tampil memukau dalam berbagai kesempatan, termasuk saat lebaran ini. Di momen tersebut, Caitlin Halderman memilih menggunakan setelan outfit yang terdiri dari kaftan dan rok. Foto-foto cantiknya saat Lebaran pun dia unggah di laman Instagram pribadinya.

"Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 H from my family to yours. minal aidzin temen-temen onlinekuw," tulis Caitlin dalam keterangan fotonya. Berikut ulasannya dari Instagram @caitlinhalderman.

Cantik dengan kaftan modern

Potret cantik Caitlin di momen Lebaran, dia memilih memakai setelan outfit yang terdiri dari kaftan modern tanpa lengan warna sage dipadukan dengan rok putih. Caitlin terlihat pose duduk di sofa dengan tampilan rambut panjang digerai. Cantik banget.

"Emang boleh secantik ini?," kata @nazil***

Pose ngibas rambut

Pada foto selanjutnya Caitlin terlihat pose ngibas rambut. Ia nampak belum siap bergaya di foto ini, meski demikian penampilannya tetap terlihat memesona.