Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Potret Caitlin Halderman, Cantik dengan Paduan Kaftan Sage dan Rok Putih

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |09:10 WIB
4 Potret Caitlin Halderman, Cantik dengan Paduan Kaftan Sage dan Rok Putih
A
A
A

CAITLIN Halderman memang menjadi salah satu artis yang namanya tengah naik daun belakang ini. Dia kerap hadir dalam beberapa podcast dan juga ajang olahraga para artis.

Pemeran Milea tersebut memang kerap tampil memukau dalam berbagai kesempatan, termasuk saat lebaran ini. Di momen tersebut, Caitlin Halderman memilih menggunakan setelan outfit yang terdiri dari kaftan dan rok. Foto-foto cantiknya saat Lebaran pun dia unggah di laman Instagram pribadinya.

"Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 H from my family to yours. minal aidzin temen-temen onlinekuw," tulis Caitlin dalam keterangan fotonya. Berikut ulasannya dari Instagram @caitlinhalderman.

Cantik dengan kaftan modern

Caitlin Halderman

Potret cantik Caitlin di momen Lebaran, dia memilih memakai setelan outfit yang terdiri dari kaftan modern tanpa lengan warna sage dipadukan dengan rok putih. Caitlin terlihat pose duduk di sofa dengan tampilan rambut panjang digerai. Cantik banget.

"Emang boleh secantik ini?," kata @nazil***

Pose ngibas rambut

Caitlin Halderman

Pada foto selanjutnya Caitlin terlihat pose ngibas rambut. Ia nampak belum siap bergaya di foto ini, meski demikian penampilannya tetap terlihat memesona.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/611/3173777/marc-jvbW_large.jpg
Profil dan Potret Gemma Pinto, Pacar Supercantik Marc Marquez yang Ikut ke Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/612/3173053/dollar-4kxX_large.jpg
Segini Gaji dan Bayaran Tom Holland sebagai Spider-Man yang Alami Gegar Otak Ringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/194/3170904/erick-semj_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Elizabeth Tjandra, Istri Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang Menawan dan Sederhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/194/3170130/leony-py61_large.jpg
Profil dan Potret Leony V, Mantan Penyanyi Cilik yang Protes Pajak Balik Nama Rumah Warisan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/611/3168918/steffi-YiOw_large.jpg
Potret Steffi Zamora Pakai Gaun Putih, Berpose Mesra Bareng Nino Fernandez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/194/3168667/sri_mulyani-ZHkw_large.jpg
Potret Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang Kena Reshuffle Prabowo
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement