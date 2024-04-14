Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 15 April 2024 untuk Sagitarius dan Capricorn

Pradita Ananda , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |04:00 WIB
Ramalan Zodiak 15 April 2024 untuk Sagitarius dan Capricorn
Ilustrasi zodiak Capricorn, (Foto: Unsplash)
A
A
A

RAMALAN zodiak 15 April 2024 yang bisa dibaca melalui artikel ini, akan memberikan gambaran singkat tentang prediksi dan peluang yang mungkin muncul pada setiap tanda zodiak.

Berikut di bawah ini uraian singkat tentang prediksi soal peruntungan dan nasib, seputar kehidupan secara umum, karir atau pun asmara percintaan dari ahli astrologi Sally Brompton, untuk para Sagitarius dan Capricorn pada Senin 15 April 2024, seperti dikutip dari New York Post.

Ramalan Zodiak Sagitarius 15 April 2024

Akan ada unsur risiko dalam semua hal yang dilakukan di hari ini, dan Anda tidak akan menghadapinya dengan cara lain. Sebagai salah satu tanda zodiak Api, orang-orang Sagitarius merasa paling hidup ketika menghadapi situasi yang umumnya membuat kebanyakan orang takut setengah mati.

Ramalan Zodiak Capricorn 15 April 2024

Hari ini tolong berusahalah dengan keras menahan keinginan untuk marah kepada seseorang yang telah mengecewakan atau melakukan kesalahan konyol. Jika mau jujur, Anda sendiri yang harus menanggung sebagian kesalahannya, karena meminta mereka melakukan sesuatu yang kamu sudah pasti tahu itu di luar kemampuan mereka.

(Rizky Pradita Ananda)

      
