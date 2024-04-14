Ramalan Zodiak 15 April 2024 untuk Aries dan Taurus

RAMALAN zodiak 15 April 2024 yang bisa dibaca melalui artikel ini, akan memberikan gambaran singkat tentang prediksi dan peluang yang mungkin muncul pada setiap tanda zodiak.

Berikut di bawah ini uraian singkat tentang prediksi soal peruntungan dan nasib, seputar kehidupan secara umum, karir atau pun asmara percintaan dari ahli astrologi Sally Brompton, untuk para Aries dan Taurus pada Senin 15 April 2024, seperti dikutip dari New York Post.

Ramalan Zodiak Aries 15 April 2024

Mengawali pekan ini, Anda tidak boleh membiarkan ketidaksabaran menguasai diri, terutama ketika berhadapan dengan orang-orang yang pandangan hidupnya atau pendapatnya tak sama dengan dirimu. Apa yang tampak seperti kritik ringan bagi Anda mungkin cukup menyakitkan bagi mereka, jadi berpikirlah sebelum berbicara.

Ramalan Zodiak Taurus 15 April 2024

Anda harus menerima bahwa tidak semua orang memiliki pandangan sosial dan politik yang sama dengan dirimu, para Taurus juga perlu menyadari bahwa tidak ada alasan mengapa mereka harus selalu menyamakan suaranya dengan milikmu. Anda mungkin yakin bahwa 100 persen benar, namun mereka tetap berhak untuk pilihan apapun meski itu salah.

(Rizky Pradita Ananda)