HOME WOMEN LIFE

Doa Mendalam Umi Pipik untuk Abidzar Al Ghifari yang Ultah ke-23

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |22:00 WIB
Doa Mendalam Umi Pipik untuk Abidzar Al Ghifari yang Ultah ke-23
Doa umi Pipik untuk ultah Abidzar, (Foto: Instagram @_ummi_pipik_
A
A
A

PUTRA almarhum Ustad Jeffri Al-Bukhori, Abidzar Al Ghifari baru saja berulang tahun ke-23 pada Sabtu (13/4/2024), tentunya di momen spesial pertambahan usia ini Abidzar mendapat ucapan sekaligus doa mendalam dari sang ibunda tercinta, Umi Pipik.

Pesan mendalam dan haru ummi Pipik sebagai seorang ibu, terhadap putra sulungnya tersebut, ia curahkan melalui akun Instagram pribadinya.

 BACA JUGA:

"Masih suasana Ramadhan… selamat hari lahir untukmu hari ini anakku sayang @abidzar73. Doa ummi selalu untukmu, 23 tahun sudah ummi merawatmu, menjagamu, mendidikmu, menyayangimu dan hari ini ummi melangitkan doa untukmu," tulis Umi Pipik di Instagram @_ummi_pipik_, dikutip Minggu (14/4/2024)

(Foto: Instagram @abidzar73) 

Istri almarhum ustad Jefri Al Buchori itu juga memohon doa semoga sang putra tercinta panjang umur. Terpenting, ia ingin Abidzar selalu menjadi sosok yang beriman.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
