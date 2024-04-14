Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Pengunjung Taman Safari Nekat Buka Kaca Mobil saat di Kandang Singa

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |16:00 WIB
Viral Pengunjung Taman Safari Nekat Buka Kaca Mobil saat di Kandang Singa
Viral pengunjung Taman Safari buka kaca mobil di kandang singa, (Foto: TikTok @piyamabernyanyi)
A
A
A

MOMEN viral di periode libur lebaran kembali terjadi. Baru-baru ini, beredar video pengunjung Taman Safari yang nekat membuka kaca mobil saat melintas di kandang singa.

Momen ini diketahui terungkap oleh video yang diunggah oleh akun TikTok, @piyamabernyanyi. Dalam video yang ia unggah, memerlihatkan satu mobil mini bus di depannya dengan berplat BE 1857 AG nampak membuka kaca jendela saat melintasi kawasan kendang singa, yang termasuk kategori hewan buas.

“Jadi gue ke Taman Safari Bogor tanggal 13 April. Terus pas di kandang Singa, mobil depan gue buka kaca,” tulis akun @piyamabernyanyi sebagai keterangan video yang sudah mendapat sekira 23 ribu penayangan tersebut, dikutip Minggu (14/4/2024)

 BACA JUGA:

Dari video itu, terlihat mobil tersebut membuka kaca di bangku penumpang saat melewati area kandang singa. Tak hanya membuka kaca, salah satu tangan penumpang juga sengaja dikeluarkan dan memancing bahaya.

 BACA JUGA:

Menurut pengakuan pemilik akun TikTok ini, pemilik mobil yang membuka kaca di kandang singa Taman Safari itu langsung ditegur oleh petugas.

Halaman:
1 2
      
