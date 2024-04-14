Nada Tinggi Bisa Bantu Anak Mengenal Kata Lebih Cepat?

MELIHAT anak yang mulai bertumbuh dan memiliki kemampuan-kemampuan baru setiap harinya, tentu menjadi salah satu hal yang membahagiakan setiap orangtua.

Terlebih jika anak mulai mengucap satu atau dua kata saja bisa menghadirkan sebuah kebahagian tersendiri. Dalam masa pertumbuhannya, anak-anak membutuhkan stimulasi untuk membantunya untuk berjalan, berdiri, hingga belajar berbicara.

Dokter Spesialis Anak Konsultan Tumbuh Kembang, Prof. Dr. dr. Rini Sekartini, Sp.A(k) mengungkap, bahwa salah satu stimulasi terbaik yang bisa mengajarkan anak untuk mulai mengenal kata yaitu dengan nada tinggi.

Sehingga para orangtua yang ingin mengajarkan kata kepada si kecil sebaiknya menggunakan nada tinggi. Pasalnya, jika memberikan stimulasi dengan nada yang datar si kecil tidak bisa menerimanya dengan baik.

“Sebutan itu berupa panggilan ya. Kalau panggilan kan lebih ke nada tinggi ya. Misalnya manggil ‘mama’ gitu bukan nadanya datar. Itu stimulasi yang kurang tepat,” jelas Prof. Rini, dikutip dari siaran podcast Moms Corner di kanal Youtube Nikita Willy, Minggu (14/4/2024)

Terkadang anak-anak lebih mudah mencontoh orangtuanya. Maka dari itu, ketika mendengar orangtuanya memanggil sebuah kata dengan nada tinggi, anak bisa lebih mudah mengikutinya lho!