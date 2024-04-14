Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Menggoda Maria Vania Nikmati Suasana Hujan, Bikin Netizen Salfok

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |02:33 WIB
Potret Menggoda Maria Vania Nikmati Suasana Hujan, Bikin Netizen Salfok
Maria Vania. (Foto: Instagram)
A
A
A

PENAMPILAN Maria Vania memang kerap menjadi perhatian netizen. Penampilannya yang kerap seksi nan menggoda memang dinanti, tidak terkecuali ketik suasana hujan.

“Hujan besar,” tulis Maria Vania dalam keterangan fotonya.

Pada postingan itu dia memakai pakaian terbuka berwarna putih. Tak lupa dia pose dengan berbagai pose menggoda. Berikut ulasannya dari Instagram @maria_vaniaa.

Pakai busana mini

Maria Vania

Potret Maria Vania tampil seksi memakai busana mini. Dalam foto itu dia memakai tube top dan mini skirt warna putih. Penampilannya dipadukan dengan outer motif dan high heels. Maria Vania terlihat sengaja membuka outernya sehingga bagian dadanya terlihat.

"Menyala abangkuh," kata @arditya***

Pamer tubuh mulus

Maria Vania

Pada foto selanjutnya Maria Vania pose menurunkan jaket ke area lengan. Penampilannya pun terlihat makin seksi dan menggoda. Memakai busana nuansa hitam putih, tubuh mulus Vania begitu terpancar.

Halaman:
1 2
      
