HOME WOMEN BEAUTY

Potret Warna Rambut Baru Wonbin RIIZE, Bikin Netizen Tergila-gila

Pradita Ananda , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |11:00 WIB
Potret Warna Rambut Baru Wonbin RIIZE, Bikin Netizen Tergila-gila
Gaya rambut baru Wonbin RIIZE, (Foto: Instagram, @riize_official)
A
A
A

JELANG comeback dengan lagu terbaru, Impossible, RIIZE tengah melakukan berbagai persiapan. Salah satunya dengan mengubah gaya penampilannya.

Seperti yang terlihat pada Wonbin, center RIIZE satu ini diketahui mengubah warna rambutnya. Rambut gondrong Wonbin yang awalnya berwarna hitam pekat, kini tampil baru dengan warna terang.

(Foto: Instagram @riize_official)

Mengutip Allkpop, Minggu (14/4/2024) K-netizen memuji tampilan rambut baru pria pemegang posisi lead vocalist dan lead dancer di RIIZE yang dibleaching tersebut. Tampilan warna rambut baru Wonbin ini pun, viral jadi buah bibir hangat di komunitas K-pop online.

 

(Foto: Instagram @riize_official)

Halaman:
1 2
      
