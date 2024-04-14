Pemakaian Baby Walker Bisa Picu Anak Terlambat Jalan? Ini Kata Dokter

BABY walker, mungkin masih jadi salah satu alat pilihan orangtua untuk digunakan membantu anak berlatih berjalan. Biasanya orangtua memilih alat tersebut karena dianggap lebih aman untuk anak.

Sebelum akhirnya bisa berjalan, anak-anak tentunya harus sudah bisa berdiri dan merambat terlebih dahulu. Proses ini, menjadi stimulasi untuk anak agar bisa berani mencoba untuk melangkah dengan perlahan.

Namun ternyata, menurut Dokter Spesialis Anak Konsultan Tumbuh Kembang, Prof. Dr. dr. Rini Sekartini, Sp.A(k) menggunakan baby walker bisa menjadi salah satu penyebab anak terlambat untuk berjalan loh! Tak cuma itu, si kecil yang lebih sering digendong dan didudukan juga bisa menjadi pemicu anak lambat untuk berjalan.

BACA JUGA:

“Jadi stimulasi itu harus benar-benar dilakukan dengan baik. Biasanya yang suka

terlambat tuh sering digendong ya bayinya, lebih banyak didudukkan, kemudian satu lagi menggunakan baby walker,” kata Prof. Rini, dikutip dari podcast Moms Corner di kanal Youtube Nikita Willy, Minggu (14/4/2024)

BACA JUGA:

Prof. Rini mengungkap bahwa baby walker tidak merangsang anak untuk berjalan dan menapakan kakinya dengan benar. Justru alat tersebut cenderung menyeret langkah si kecil.