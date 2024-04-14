5 Manfaat Rutin Konsumsi Timun, Salah Satunya Bikin Kulit Glowing

TIMUN menjadi salah satu jenis sayuran yang sangat mudah didapatkan, dan harganya pun relatif murah. Tak cuma itu, sebagian besar masakan Indonesia pun menambahkan timun sebagai bahan pelengkap.

Teksturnya yang garing, berair dan segar bisa menyegarkan tubuh. Bahkan timun juga kerap kali menjadi bahan untuk lalapan yang dipasangkan dengan sambal.

Mengonsumsi timun setiap hari ternyata memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan kulit hingga kadar gula darah. Penasaran? Yuk simak manfaat timun jika dikonsumsi setiap hari, seperti dilansir dari Hindustan Times, Minggu (14/4/2024)

Menurunkan kadar gula darah : Bagi para penderita diabetes, sangat baik untuk mengkonsumsi timun setiap hari. Sebab timun rendah kalori, karbohidrat, dan gula. Ditambah lagi, air dan serat pada tanaman ini mampu membuat perut terasa kenyang lebih lama. Maka tak heran sayuran ini terkenal bisa menyeimbangkan kadar glukosa darah dan membantu dalam pengelolaan diabetes.

Menghidrasi tubuh: Karena kandungan air dan serat yang sangat tinggi, oleh karenanya mengonsumsi timun bisa membantu tubuh untuk mencegah dehidrasi. Terlebih jika mengkonsumsinya saat musim panas.