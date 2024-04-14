Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

6 Kebiasaan Makan Tepat dan Simpel agar Usus Tetap Sehat

Estermia , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |13:00 WIB
6 Kebiasaan Makan Tepat dan Simpel agar Usus Tetap Sehat
Kebiasaan makan sehat untuk usus, (Foto: Jcomp/Freepik)
A
A
A

MENJAGA kesehatan usus dan memastikan buang air besar teratur adalah bagian penting dari menjaga kesehatan secara keseluruhan.

Mengingat, keseimbangan bakteri baik dalam usus dapat memengaruhi sistem kekebalan tubuh dan pencernaan. Makanya punya dampak besar pada kesehatan tubuh secara keseluruhan.

Beberapa kebiasaan makan yang sederhana tapi tepat, bisa diterapkan sehari-hari untuk menjaga usus tetap sehat dan pencernaan lancar, Mengutip NDTV Food, Minggu (14/4/2024) berikut paparannya.

 BACA JUGA:

1. Konsumsi kismis sebelum beraktivitas: Rendam 3-4 butir kismis dalam air semalaman dan minum airnya di pagi hari. Kismis mengandung banyak serat dan gula alami yang membantu melancarkan pencernaan dan mengatur pergerakan usus.

 BACA JUGA:

2. Makan tepat waktu: Usus memiliki siklus alami yang dipengaruhi oleh waktu makan. Makan pada waktu yang tepat setiap hari, membantu usus bekerja dengan lebih teratur dan efisien. Trik ini bisa mencegah sembelit, diare, dan masalah pencernaan lainnya loh!

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/482/3167455/demam-m6Kt_large.jpg
5 Makanan yang Cocok Dikonsumsi Orang Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/298/3166499/otak-UYGu_large.jpg
6 Jenis Ikan yang Bisa Bantu Tingkatkan IQ Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/298/3165676/makanan-yDSW_large.jpg
5 Makanan Kaya Gizi Cegah Stunting Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/298/3165157/anak-LxPc_large.jpg
Manfaat Protein untuk Anak, Kunci Tumbuh Kembang si Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/298/3158903/alpukat-L2fG_large.jpg
Super Food yang Bisa Bikin Kamu Lebih Sehat, Bertenaga dan Tidak Lapar Lagi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/612/3158047/youtube-Jd0c_large.jpg
Kenali Manfaat Monk Fruit untuk Kesehatan yang Harus Kamu Tahu!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement