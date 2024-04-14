6 Kebiasaan Makan Tepat dan Simpel agar Usus Tetap Sehat

MENJAGA kesehatan usus dan memastikan buang air besar teratur adalah bagian penting dari menjaga kesehatan secara keseluruhan.

Mengingat, keseimbangan bakteri baik dalam usus dapat memengaruhi sistem kekebalan tubuh dan pencernaan. Makanya punya dampak besar pada kesehatan tubuh secara keseluruhan.

Beberapa kebiasaan makan yang sederhana tapi tepat, bisa diterapkan sehari-hari untuk menjaga usus tetap sehat dan pencernaan lancar, Mengutip NDTV Food, Minggu (14/4/2024) berikut paparannya.

BACA JUGA:

1. Konsumsi kismis sebelum beraktivitas: Rendam 3-4 butir kismis dalam air semalaman dan minum airnya di pagi hari. Kismis mengandung banyak serat dan gula alami yang membantu melancarkan pencernaan dan mengatur pergerakan usus.

BACA JUGA:

2. Makan tepat waktu: Usus memiliki siklus alami yang dipengaruhi oleh waktu makan. Makan pada waktu yang tepat setiap hari, membantu usus bekerja dengan lebih teratur dan efisien. Trik ini bisa mencegah sembelit, diare, dan masalah pencernaan lainnya loh!