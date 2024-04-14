Advertisement
HOME WOMEN FASHION

4 Potret Terbaru Taeyong NCT, Sudah Botak Siap Berangkat Wajib Militer

Devi Pattricia , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |17:00 WIB
4 Potret Terbaru Taeyong NCT, Sudah Botak Siap Berangkat Wajib Militer
Potret terbaru Taeyong NCT jelang berangkat wamil, (Foto: Soompi)
A
A
A

LEADER NCT, Lee Taeyong tampak sudah bersiap untuk melaksanakan wajib militer (wamil). Hal ini terlihat dari unggahan terbarunya yang memperlihatkan penampilan terbarunya dengan rambut botak.

Rapper, main dancer, visual, penulis lagu dan center NCT tersebut diketahui akan menjalankan kewajibannya dengan bergabung dengan Angkatan Laut pada esok, Senin 15 April 2024. Pelantun hits Kick It, Fire Truck, Fact Check hingga Cherry Bomb akan menjadi anggota NCT pertama yang akan menunaikan tugas negara setiap warga negara pria Korea Selatan tersebut.

 BACA JUGA:

Pria 28 tahun itu pun tak malu-malu membagikan foto-foto terbarunya dalam kondisi rambutnya yang telah terpangkas plontos sempurna. Yuk simak 4 potret Taeyong NCT tampil dengan rambut botak menuju wamil, seperti dilansir dari Instagram pribadinya, @taeoxo_nct, Minggu (14/4/2024)

 BACA JUGA:

1. Bergaya saat dicukur: Taeyong berpose sambil menggigit bibirnya. Foto ini diambil dari angle side profile wajah tampannya. Terlihat sang hairstylist sedang fokus memangkas habis rambut pria kelahiran 1995 tersebut.

2. Selfie dengan tangan metal: Taeyong berselfie ria sambil berbaring di tempat tidur. Dirinya menutupi bagian atas kepalanya dan rambutnya yang botak dengan pose tangan metal.

Halaman:
1 2
      
