Viral Jedai Rambut Raksasa Berbentuk Cangkang Kerang Mutiara

JEDAI, jadi salah satu jenis jepitan rambut yang populer di kalangan perempuan Indonesia. Selain memiliki fungsi untuk menjepit hingga menggulung rambut, jedai yang jadi salah satu aksesori favorit kaum hawa untuk mempermanis tampilan rambut.

Pasalnya, sudah banyak yang menjual jedai dengan berbagai bentuk dan model yang cantik hingga yang unik.

Namun, baru-baru ini viral di media sosial TikTok penampakan sebuah jedai yang memiliki bentuk hingga ukuran yang tidak biasa. Selain memiliki ukuran yang sangat besar, jedai berwarna putih ini punya desain berbentuk cangkang kerang mutiara.

BACA JUGA:

Penampakan potret jedai berbentuk cangkang mutiara itu pertama kali diunggah di akun TikTok @nhodotri_ dan berujung viral. Sekilas, Anda mungkin tidak akan mengira bahwa cangkang kerang mutiara besar tersebut sebenarnya adalah sebuah jedai.

BACA JUGA:

Terlihat dalam konten video yang sudah mendapat hampir 600 ribu like tersebut, terlihat di mana cangkang kerang mutiara tersebut dibuka dan penampakan jepitan jedainya terlihat jelas di bagian ujung. Ketika dikenakan, jedai cangkang kerang mutiara tersebut, tampak menutupi seluruh bagian area rambut karena ukurannya yang ekstra besar.