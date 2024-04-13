Potret Hot Nora Alexandra Pamer OOTD, Tampil Seksi Pakai Crop Top

NORA Alexandra memang memiliki paras cantik dan juga body goals idaman banyak perempuan. Tidak heran memang, lantaran perempuan keturunan Swiss ini dikenal sebagai seorang model.

Perempuan berusia 29 tahun ini aktif di media sosial dengan membagikan kegiatan dan outfitnya. Istri dari Jerinx kerap tampil seksi mengenakan busana terbuka.

Seperti pada postingan terbarunya Nora memamerkan outfit seksinya memakai crop top. Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya dari Instagram @noraalexandra.

Foto OOTD

Potret Nora Alexandra saat foto OOTD di rumahnya. Dalam foto itu dia memakai crop tanktop motif dipadukan dengan cardigan hitam, celana kulot, dan sandal. Gayanya makin stylish dengan shoulder bag dan kacamata hitam.

“Menyala,” celetuk @sukardi***

“Body goals banget,” ucap @gi_joe***

Terlihat seksi

Pada fotonya ini penampilan Nora tampak seksi. Apalagi dia memakai crop top ketat seakan memerkan area dadanya. Dia juga terlihat menambahkan aksesori kalung pada tampilannya.

Pose menoleh

Pada foto selanjutnya Nora pose menoleh sambil tersenyum manis. Sebagai seorang model, ia memiliki kulit putih dan mulus. Tak jarang penampilannya bikin salfok.