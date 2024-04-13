Viral Pengendara Mobil Buang Sampah ke Sungai saat Macet di Bogor

SEBUAH video beredar di media sosial seorang penumpang mobil berplat F melakukan tindakan tidak terpuji di tengah kemacetan Jalur Puncak, Cianjur, Sabtu (13/4/2024). Terlihat seorang penumpang pria dengan santainya membuang sampah makanannya ke sunga

Dilansir dari akun X @esteh_28, terlihat mobil Rush putih bernomor polisi F 1211 YG itu sedang terjebak di tengah kemacetan di jalur Cianjur-Puncak. Namun tiba-tiba seorang pria berjaket hitam turun dari mobil dan membawa sampah dari dalam mobil.

Pria itu tampak santai lari ke arah jembatan dan membuang sampah itu. Bahkan dia sempat tertawa saat hendak memasuki mobil lagi. Pengunggah video itu pun kesal melihat tindakan tak baik dari penumpang mobil tersebut. Dia mengutarakan kekesalannya dari caption tersebut.

“Heran sama yang buang sampah sembarangan apalagi dari mobil gini. Itu sungai hey!,” tulis akun tersebut

Pemilik akun tersebut juga menyebut ini bukan pertama kalinya pemilik kendaraan itu buang sampah sembarangan. Sebelumnya dilakukan oleh sang driver.

“Dan ini kedua kalinya (yang kelihat) sebelumnya lempar sampah dari posisi driver,” katanya.

“Kan mobil tuh luas ya, apa susahnya sih simpan dulu? Buang pas sampe tujuan atau pas ketemu bak sampah,” katanya.

Video tersebut viral dan mendapat beragam komentar dari netizen. Tidak sedikit dari mereka yang geram dengan aksi pria tersebut.