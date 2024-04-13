Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Pengendara Mobil Buang Sampah ke Sungai saat Macet di Bogor

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 13 April 2024 |21:55 WIB
Viral Pengendara Mobil Buang Sampah ke Sungai saat Macet di Bogor
Viral pria buang sampah di sungai. (Foto: X @esteh_28)
A
A
A

SEBUAH video beredar di media sosial seorang penumpang mobil berplat F melakukan tindakan tidak terpuji di tengah kemacetan Jalur Puncak, Cianjur, Sabtu (13/4/2024). Terlihat seorang penumpang pria dengan santainya membuang sampah makanannya ke sunga

Dilansir dari akun X @esteh_28, terlihat mobil Rush putih bernomor polisi F 1211 YG itu sedang terjebak di tengah kemacetan di jalur Cianjur-Puncak. Namun tiba-tiba seorang pria berjaket hitam turun dari mobil dan membawa sampah dari dalam mobil.

Pria itu tampak santai lari ke arah jembatan dan membuang sampah itu. Bahkan dia sempat tertawa saat hendak memasuki mobil lagi. Pengunggah video itu pun kesal melihat tindakan tak baik dari penumpang mobil tersebut. Dia mengutarakan kekesalannya dari caption tersebut.

“Heran sama yang buang sampah sembarangan apalagi dari mobil gini. Itu sungai hey!,” tulis akun tersebut

Buang sampah sembarangan

Pemilik akun tersebut juga menyebut ini bukan pertama kalinya pemilik kendaraan itu buang sampah sembarangan. Sebelumnya dilakukan oleh sang driver.

“Dan ini kedua kalinya (yang kelihat) sebelumnya lempar sampah dari posisi driver,” katanya.

“Kan mobil tuh luas ya, apa susahnya sih simpan dulu? Buang pas sampe tujuan atau pas ketemu bak sampah,” katanya.

Video tersebut viral dan mendapat beragam komentar dari netizen. Tidak sedikit dari mereka yang geram dengan aksi pria tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/09/612/3019348/viral-janda-berpenghasilan-rp15-juta-per-bulan-cari-suami-pengangguran-maharku-rp10-ribu-aja-HP1l3W6mBg.jpg
Viral Janda Berpenghasilan Rp15 Juta Per Bulan Cari Suami Pengangguran: Maharku Rp10 Ribu Aja!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/08/612/3018890/viral-grup-jamaah-haji-indonesia-pakai-topi-keroppi-penyelamat-di-lautan-manusia-jncKwUZNas.jpg
Viral Grup Jamaah Haji Indonesia Pakai Topi Keroppi, Penyelamat di Lautan Manusia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/612/3013032/viral-bocah-beli-kambing-bayar-rp2-ribu-endingnya-bikin-ngakak-f12sHd1F2R.jpg
Viral Bocah Beli Kambing Bayar Rp2 Ribu, Endingnya Bikin Ngakak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/612/3012981/momen-kocak-saat-sound-viral-di-tiktok-terungkap-netizen-akhirnya-bisa-tidur-LvjhnQc23Y.jpg
Momen Kocak saat Sound Viral di TikTok Terungkap, Netizen: Akhirnya Bisa Tidur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/612/3012911/wanita-ini-viral-usai-lamar-cowonya-di-seaworld-banjir-komentar-netizen-PSUto8Nsau.jpg
Wanita Ini Viral Usai Lamar Cowonya di Seaworld, Banjir Komentar Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/24/612/3012679/ingin-jualan-laris-manis-ini-5-cara-meningkatkan-penjualan-di-bazar-oHPp9CjuzL.jpg
Ingin Jualan Laris Manis? Ini 5 Cara Meningkatkan Penjualan di Bazar
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement