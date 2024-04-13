Seniman Ini Bikin Lukisan Wajah Babe Cabita dari Potongan Rambut, Begini Penampakannya

KEPERGIAN komedian Babe Cabita untuk selamanya tentu menyisakan luka yang mendalam. Tak hanya bagi keluarga dan sahabat, tapi juga penggemar yang menikmati karya-karyanya.

Tentunya setiap orang memiliki cara tersendiri untuk mengenang sosok idolanya, salah satunya yang dilakukan oleh seniman satu ini. Seorang seniman bernama Rendi Tatalede membuat lukisan wajah Babe Cabita menggunakan rambut.

Pria yang juga berprofesi sebagai kapster ini membuat video saat dirinya menyatukan helaian rambut customer yang potong rambut di tempatnya. Kemudian ia membuat lukisan wajah seseorang, kali ini dia membuat lukisan wajah Babe Cabita.

Dalam video yang diunggah di akun TikTok @renditatalede ini terlihat pria itu mula-mula menyatukan helaian potongan rambut di lantai dengan sapu. Kemudian dengan sangat teliti dia membuat gambar mata terlebih dahulu.

Gambar lukisan dengan rambut itu dilanjutkan dengan membuat hidung dan bibir Babe Cabita yang sedang tersenyum. Kemudian tak lama hasil lukisan tersebut selesai, dan nampak lukisan dengan rambut sangat mirip dengan wajah Babe Cabita.

"Kebaikanmu adalah inspirasi bagi kami semua," tulis akun tersebut dalam keterangan pada videonya, Sabtu (13/4/2024).

Postingan tersebut pun viral dan sudah ditonton lebih dari 4,9 juta akun dan mendapat beragam komentar dari netizen.