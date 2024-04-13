Pria Ini Ungkap Alasan Motor Vespa Lebih dari Sekadar Kendaraan, Banjir Komentar Netizen

MEMILIKI Vespa bagi sebagian orang bukan sekadar punya kendaraan. Hal itu yang coba diutarakan pria ini dan kisahnya pun viral di media sosial.

Adalah akun TikTok @warung_masderrrrr, dia bercerita kalau punya Vespa itu lebih dari sekadar punya kendaraan.

"Vespa bukan sekadar motor tua, karena Vespa memiliki pesan indah di setiap jaraknya," tulis pria tersebut di unggahan TikTok yang sudah ditonton 767 ribuan kali, dikutip MNC Portal, Sabtu (13/4/2024).

Di video itu, pria tersebut memperlihatkan momen dirinya membantu pemilik Vespa lain yang mengalami masalah di jalanan. Dia menghampiri pemilik Vespa lain dan membantunya. Setelah beberapa waktu, Vespa yang rusak itu pun kembali beroperasi. Hal ini menurut netizen merupakan hal lumrah yang terjadi antar pemilik Vespa.

"Emang solidaritas Vespa itu gak ada lawan," tulis @dee***.

"Kelakuan cowok gua juga gitu, setiap lihat Vespa berhenti di pinggir jalan, kadang gua kagum banget gitu kalau orangnya gak mau dibantuin pun dia tetap nungguin buat mastiin itu Vespa nyala lagi baru kita jalan lagi," tulis @nah***.

"Ingat pas 1997 dulu, naik Vespa terus mogok. Banyak yang bantuin. Mantap Vespa selalu di hati. Salam mesin sebelah kanan," tulis @cip***.

"Sesama Vespa user, lihat Vespa mogok langsung bantuin daripada kepikiran ngerasa bersalah gara-gara gak bantuin," tulis @wood***.

"Emang benar, anak Vespa seasik itu walaupun gak kenal," tulis @Hoo***.

Konten video TikTok ini pun dibagikan ulang di Instagram, salah satunya oleh akun bernama @mood.jakarta. Sama seperti di TikTok, pengguna Instagram pun banyak yang setuju kalau pemilik Vespa itu punya solidaritas yang tinggi ke sesama pemilik Vespa.