4 Film Komedi Indonesia yang Cocok Ditonton saat Libur Lebaran

HARI raya Idul Fitri bisa jadi momentum untuk kumpul bersama keluarga. Setelah bermaaf-maafan, melakukan kegiatan seru seperti nonton film cocok dilakukan saat libur lebaran.

Cobalah menonton film komedi yang seru dan menggelitik. Tak cuma bikin ngakak, film komedi juga bisa mencairkan suasana saat kumpul keluarga. Penasaran, film komedi apa saja yang cocok ditonton saat libur lebaran? Yuk simak rekomendasinya, sebagaimana dirangkum dari berbagai sumber, Sabtu (13/4/2024).

1. Ngeri-Ngeri Sedap

Pertama ada film Ngeri-Ngeri Sedap. Film garapan Bene Dion begitu hits di tahun 2022. Film komedi yang mengangkat suasana suku Batak di Medan, Sumatera Utara ini memberikan sentuhan segar di industri film Indonesia.

Ngeri-Ngeri Sedap menceritakan sepasang suami istri yang melakukan perceraian untuk mendorong anak-anak mereka agar kembali ke kampung halaman. Film ini turut dibintangi aktor ternama seperti Arswendy Bening, Tika Panggabean, Boris Bokir dan masih banyak lagi.

2. Yowis Ben





Kemudian ada Yowis Ben. Film yang kebanyakan menggunakan bahasa Jawa ini juga mengundang gelak tawa. Film yang dibintangi Yuda Keling, Brandon Salim dan Joshua Suherman ini menceritkan pemuda bernama Bayu yang jatuh cinta pada seorang gadis dan memutuskan untuk membentuk sebuah band untuk menjadikan dirinya lebih populer dari pacar gadis tersebut.

Dia membentuk band dengan temannya dan mereka menamakannya Yowis Ben. Namun permasalahan terjadi ketika Yowis Ben mulai populer.

3. Pretty Boys

Selanjutnya ada Pretty Boys. Film yang disutradarai Tompi ini dibintangi oleh Vincent Rompies, Desta Mahenra dan Onadio Leonardo ini menyajikan cerita yang kocak dan menghibur. Pretty Boys menceritakan dua sahabat sejak kecil yang bercita-cita menjadi terkenal.

Mereka kabur dari rumah dan mengadu nasib di Jakarta. Suatu hari, ketika mereka menjadi penonton berbayar untuk sebuah acara bincang-bincang, koordinator penonton menawarkan jalan menuju impian mereka.