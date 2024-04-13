Curhat Wanita Diselingkuhi saat Hamil oleh Seorang Pramugari, Netizen Geram

BELUM lama ini muncul sebuah cuitan di X yang mendadak viral dan mencuri perhatian publik. Cuitan tersebut berisikan tentang kasus perselingkuhan yang lagi-lagi melibatkan pramugari dari salah satu maskapai terkenal di Indonesia.

Seorang wanita bernama Rima Dona mendapatkan fakta bahwa suaminya berselingkuh dengan wanita berinisial RF yang diketahui menjadi pramugari.

Melansir akun Instagramnya @rimaadona, Sabtu (13/4/2024), awalnya Rima Dona menemukan ada sebuah name tag pramugari yang berisikan nama dan jabatannya di mobilnya sendiri. Diduga mobil tersebut habis dipakai oleh suaminya yang bernama Rivaldhi.

Ketika mengetahui sang suami berselingkuh dengan wanita lain, Rima Dona sedang hamil dan harus pergi ke Palembang untuk mengurusi ibunya yang kala itu sedang sakit.

Namun ketika dirinya kembali pulang ke rumah, dia terkejut dengan sang suami yang ketahuan selingkuh. Menurut Rima, RF yang diduga menjadi pelakor itu tak mau pisah dengan suaminya, lantaran sang suami meyakini RF bahwa dirinya hendak bercerai dari Rima.

“Sedikit cerita di tahun 2024. Posisi gw lagi ngandung anak dia, gw balik ke Palembang buat ngurusin mama gw yang lagi sakit,” tulisnya dalam keterangan foto.

“Balik-balik laki gw malah selingkuh dan selingkuhannya kekeuh mau tetap sama dia dengan alesan katanya laki gw mau nyerein gw,” ucapnya lagi.

Hubungan antara RF dan Rivaldhi semakin blak-blakan usai foto Rivaldhi dijadikan foto profil akun TikTok RF. Bahkan menurut pengakuan dari Rima, sang suami sangat membela selingkuhannya agar tidak memviralkan kisah perselingkuhannya.

Tak jarang Rivaldhi juga terang-terangan ingin menceraikan Rima dalam kondisinya yang sedang hamil putra mereka.

“Terus sekarang si laki sibuk banget pengen cepet-cepet ceraiin bini yang lagi bunting, kocak lo!” kata Rima.

Melihat unggahan tersebut, para netizen pun sangat geram dengan perselingkuhan yang dilakukan oleh Rivaldhi dan RF, yang amat tega melakukan hal tersebut ditengah sang istri sah yang sedang hamil.