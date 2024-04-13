Daftar Jumlah Kalori Kue Lebaran Serta Tips Aman Mengonsumsinya

MENGONSUMSI sajian kue kering sudah menjadi salah satu tradisi di momen lebaran. Namun, terkadang kenikmatannya kerap menggiurkan dan bisa membuat siapapun kalap.

Sayangnya, di balik kelezatannya, kue kering seperti nastar, kastengel, putri salju, hingga lidah kucing memiliki kalori yang cukup besar. Tentunya hal ini bisa mengganggu kesehatan apalagi jika dikonsumsi secara berlebihan. Selain itu, jika tidak memperhatikan asupan saat Lebaran, berat badan yang turun setelah puasa malah bisa bertambah.

Lantas, berapa banyak ya kalori jenis-jenis kue kering dan tips sehat mengonsumsinya? Berikut ulasannya, dilansir dari berbagai sumber, Sabtu, (13/4/2024).

Masing-masing kue kering memiliki kadar kalori yang berbeda-beda, tergantung jenisnya. Pasalnya, setiap jenis kue menggunakan bahan dan komposisi yang berbeda. Namun, satu hal yang pasti sebagian besar kue lebaran tinggi lemak, karbohidrat, dan garam.

Lemak dan garam berasal dari margarin dan mentega, sedangkan karbohidratnya berasal dari tepung dan gula. Jika makan terlalu banyak, asupan kalori harian Anda bisa berlebih. Nah, berikut daftar kalori berbagai jenis kue kering Lebaran.

Kalori nastar nanas: 75 kkal per buah, 224 kkal per porsi sebanyak 3 buah.

Kalori kastengel: 21 kkal per buah, 64 kkal per porsi sebanyak 3 buah

Kalori putri salju: 30 kkal per buah, 60 kkal per porsi sebanyak 2 buah.

Kalori lidah kucing: 18 kkal per buah, 91 kkal per porsi sebanyak 5 buah.

Kalori butter cookies: 32 kkal per buah, 160 kkal per porsi sebanyak 5 buah.

Kalori semprong: 38 kkal per buah, 113 kkal per porsi sebanyak 3 buah.

Kalori kue kacang: 24 kkal per buah, 76 kkal per porsi sebanyak 3 buah.

Nastar merupakan kue lebaran dengan total kalori paling tinggi. Nastar juga termasuk makanan berkalori sedang karena total kalorinya sekitar 100 – 399 kkal. Kue kering juga termasuk makanan kalori kosong, artinya makanan ini tinggi kalori, tetapi rendah zat gizi yang diperlukan tubuh.

Nah, agar Anda tetap dapat menikmati hidangan kue lebaran tersebut, berikut adalah beberapa tips sehat mengonsumsi hidangan lebaran dari Kemenkes RI, diantaranya :

BACA JUGA: Ini Kesalahan Paling Sering Dilakukan ketika Membuat Kue Nastar

1. Tetap batasi makanan sesuai dengan kebutuhan tubuh. Jangan hanya karena keinginan ingin mencoba seluruh kue dan makanan yang ada dikonsumsi.

2. Menaati jadwal makan berat 3 kali sehari dengan diselingi dengan tiga kali makanan ringan.

3. Mengonsumsi cukup air putih.

4. Mengunyah makanan secara perlahan

5. Tetap aktif bergerak dengan melakukan aktivitas fisik ringan minimal 30 menit sehari.