HOME WOMEN FASHION

6 Koleksi Terakhir Roberto Cavalli, Dres Hippie hingga Motif Macam Tutul Ikonik

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 13 April 2024 |22:00 WIB
6 Koleksi Terakhir Roberto Cavalli, Dres Hippie hingga Motif Macam Tutul Ikonik
Koleksi terakhir Roberto Cavalli. (Foto: Instagram @roberto_cavalli)
KABAR duka datang dari industri fashion dunia. Desainer asal Italia, Roberto Cavalli meninggal dunia di usia 83 tahun. Cavalli sendiri terkenal sebagai desainer dunia yang mempopulerkan motif macan tutul yang ikonik.

Sekadar informasi, Roberto Cavalli mendirikan perusahaannya pada 1970-an. Desainnya telah dikenakan oleh bintang-bintang seperti Brigitte Bardot, Sophia Loren, Kim Kardashian, dan Jennifer Lopez. Selain motif binatang, dia juga terkenal dengan gaun hippie, jeans sand-blasted, dan desain tambal sulam pada denim.

Nah, berikut beberapa koleksi terakhir dari Roberto Cavalli melalui labelnya, Robert Cavalli Paradise, dilansir dari akun Instagramnya, @roberto_cavalli, Sabtu (13/4/2024).

1. Motif macan tutul ikonik

Roberto Cavalli

Seperti yang disebutkan sebelumnya, Cavalli sendiri terkenal sebagai desainer dunia yang mempopulerkan motif macan tutul yang ikonik. Salah satunya pada koleksi berikut ini. Koleksi jumpsuit dengan outer ini memiliki pattern alias motif macan tutul nan eksotis.

2. Koleksi fierce flares

Roberto Cavalli

Koleksi terakhir Cavalli berikut ini juga tak kalah ikonik. Koleksi berupa dress panjang dan setelan blouse dan blazer ini tampak memiliki nuansa warna nan menyala bak cahaya api. Meski begitu, cutting koleksi ini tampak menampilkan sisi feminine dari wanita.

3. Dress hippie menerawang full detail embroidery

Roberto Cavalli

Dress berikut ini merupakan salah satu koleksi nan seksi dari Cavalli. Selain memiliki model menerawang, dress hippie hitam tersebut tampak memiliki detail embroidery yang elegan. Tak ketinggalan juga koleksi berupa setelan blazer hitam dengan mini dress berwarna senada yang juga menampilkan keseksian wanita.

4. Setelan blazer dan bikini full pattern

Roberto Cavalli

Koleksi Cavalli berikut ini tampak menampilkan setelan bikini yang dipadukan dengan luaran blazer oversize full pattern. Motif floral tersebut sukses menampilkan nuansa segar dalam koleksinya kali ini.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
