HOME WOMEN FASHION

Desainer Italia Roberto Cavalli Meninggal Dunia, Motif Macan Tutul Ikoniknya Dikenang

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 13 April 2024 |17:42 WIB
Desainer Italia Roberto Cavalli Meninggal Dunia, Motif Macan Tutul Ikoniknya Dikenang
Roberto Cavalli meninggal dunia di usia 83 tahun. (Foto: BBC)
A
A
A

KABAR duka datang dari industri fashion dunia. Desainer asal Italia, Roberto Cavalli meninggal dunia di usia 83 tahun.

Melansir BBC, Sabtu (13/4/2024), kantor berita Italia ANSA melaporkan bahwa dia meninggal di rumahnya di Florence setelah lama sakit. Cavalli sendiri terkenal sebagai desainer dunia yang mempopulerkan motif macan tutul yang ikonik.

Cavalli lahir pada 15 November 1940 di Florence, yang terkenal dengan kerajinan kulitnya. Pendiri Armani, Giorgio Armani, termasuk di antara mereka yang memberikan penghormatan kepada mendiang desainer tersebut.

Dia mengatakan bahwa 'semangat Tuscan' miliknya akan dirindukan. Dalam pernyataan yang diposting di akun media sosial Armani, mengungkap sosok Cavalli adalah seniman sejati yang tak terlupakan.

Roberto Cavalli

Telusuri berita women lainnya
