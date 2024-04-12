Potret Cantik Rachel BTR dengan Off Shoulder, Wajah Manisnya Bikin Terpikat

BAGI penggemar e-sport sosok Rachel Aseelah sudah pasti tidak asing. Dia merupakan salah satu BA termuda yang dimiliki Bigerton.

Salah satu yang menarik perhatian adalah Rachel memiliki paras yang cantik, tak jarang banyak para cowok yang terpikat padanya. Perempuan yang akrab disapa Acel ini juga aktif di media sosial.

Ia kerap mengunggah foto-fotonya dengan gayanya yang stylish. Seperti pada postingannya baru-baru ini, Rachel mengunggah dirinya sedang duduk santai di sofa.

Dia memakai off shoulder top dipadukan dengan jeans. Gaya Rachel di foto ini nampak berkelas. Berikut ulasannya dari Instagram @btr_rachel.

Off shoulder

Gaya stylish Rachel saat pose duduk di sofa memakai off shoulder top dan jeans. Dia nampak sedang berkaca sambil menata rambutnya yang indah. Ia memilih menggerai rambut panjangnya dan dicurly.

Duduk melipat kaki





Pada foto selanjutnya dia pose duduk melipat kaki yang membuatnya nampak anggun dan berkelas. Rachel tampil dengan makeup flawless dan lipstik warna pink yang membuatnya terlihat lebih fresh.