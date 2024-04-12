Potret Nia Ramadhani di Tokyo, Perut Mulusnya Mengintip Malu-Malu

NIA Ramadhani terlihat tengah menikmati liburan di Tokyo bersama keluarganya. Momen itu dia bagikan di laman Instagram pribadinya.

Selain mengunjungi beberapa tempat wisata, ibu tiga anak ini juga mengunggah gaya stylishnya saat di Jepang. Seperti pada postingan terbarunya, Nia nampak tengah menikmati nuansa malam di Tokyo.

"Neon lights mesmerize," tulis Nia dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari Instagram @ramadhaniabakrie.

Pada fotonya itu, Nia terlihat memakai inner crop warna hitam dipadukan dengan outer warna senada. Dia memadukan tampilannya dengan flare jeans dan sneakers. Gaya Nia makin stylish dengan tas merah yang dipegangnya.

Sementara itu, untuk tampilan makeupnya dia memakai makeup bold. Untuk rambut panjangnya sendiri dibiarkan tergerai.

Penampilan Nia di foto itu begitu stunning dengan perut rata yang bikin salfok. Meski sudah memiliki tiga anak, namun gayanya tetap kece badai.